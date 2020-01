PREZICERI ASTRALE PENTRU 2020: Trei zodii care vor avea succes pe toate planurile

2020 este un an foarte important, deoarece, potrivit astrologilor, acesta deschide o etapă cu totul deosebită pentru toţi reprezentanţii zodiacului. Publika TV revine cu informaţii despre alte trei semne zodiacale care vor avea succes pe toate planurile.



În anul 2020, balanţele vor fi preocupate de viața de familie, de relații și de problemele sociale. De asemenea, balanțele se vor maturiza mai mult decât în anii precedenţi și vor ajunge să privească viața cu alți ochi. Din nefericire, nativii vor putea întâlni anumite dificultăți financiare sau relaționale, însă vor trece cu bine peste ele.



"Pentru balanţe este un an dificil, deoarece accentul primar ar fi pus pe tema relaţionării şi mai bine zis, balanţele trebuie să înveţe cum să se simtă bine cu sine însăşi deoarece este un semn orientat către parteneri, şi tot timpul caută sprijinul şi protecţia din partea celuilalt. De aceea sprijinul acesta în 2020 şi-l vor cultiva prin propriul său sprijin din interior. Deci vor deveni mult mai mature, mult mai echilibrate. Vor deveni mult mai decisive. Deci este un an foarte important pentru balanţe după părerea mea", a spus Cristina Guzinschi, astrolog.



În schimb scorpionii își vor putea schimba locul de muncă, se vor putea reorienta profesional sau vor putea să opteze pentru studierea unui nou domeniu, cel puţin asta prezic astrele.



"Pentru scorpioni care sunt foarte orientaţi spre a confrunta, a trece peste crize, a schimba lucurile, a guverna procese, anul 2020 este un an mai liniştit cu toate semnele zodiacale. Creşterea, resursele şi sfera de examen pentru scorpioni vor fi cei apropiaţi şi anume fraţii, surorile care vor cere un anumit sprijin, un ajutor. Unuii scorpioni vor dori să-şi mai facă anumite studii. Şi ar putea să de aun suport informativ scorpionii pentru cei din jur", a declarat Cristina Guzinschi, astrolog.



Iar săgetătorii vor trece printr-o serie de procese de maturizare care le va schimba gândirea. Nativii se vor debarasa de lucrurile și relațiile vechi care nu le aduceau fericire și se vor concentra pe croirea unui nou drum în viață.



"Anul 2020 este un an foarte reuşit din punct de vedere financiar. Proiectele pe care le-au iniţiat anii anteriori vor aduce anul acesta pentru săgetători venituri şi resurse băneşti. Zodia săgetătorului este o zodie destul de optimistă şi chiar cât de complicat nu ar fi anul 2020, deoarece ne cere o atitudine foarte serioasă din partea fiecăruia dintre noi, săgetătorii o să se orienteze şi vor fi nişte motivatori pentru cei din jur în anul 2020", a zis Cristina Guzinschi, astrolog.



Rămâneţi alături de Publika TV şi mâine, pentru a afla ce surprize le-a pregătit noul an şi celorlalte semne zodiacale.

