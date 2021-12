Prezența drapelului UE în Parlament, motiv de dispută între deputații BCS și președintele Legislativului

Prezența drapelului Uniunii Europene în Parlament a fost motiv de dispută între deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor și președintele Legislativului. Vladimir Voronin s-a interesat care este statutul drapelului UE în țara noastră şi cu ce scop este expus la prezidiul forului legislativ.

"Eu am o întrebare mai simplă, domnule președinte. Ce statut are această materie albastră pe scena Parlamentului?", a întrebat Voronin.



Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a încercat să fie ironic.



"Pentru unii colegi, care probabil le-a scăpat simbolistica unor drapele, acest drapel reprezintă, simbolizează Uniunea … cum? Corect... Noi putem sa facem o lecție de heraldică, simbolisme, să invităm un specialist, să punem aici mai multe drapele și să ni le explice", a declarat Igor Grosu.

Vladimir Voronin l-a pus la punct rapid pe şeful Executivului şi a repetat întrebarea: "Eu am întrebat nu ce prezintă sau ce înseamnă asta, eu am întrebat ce statut are el în Republica Moldova. Statut oficial. În constituție este descris drapelul Republicii Moldova și stema. Acest drapel ce statut juridic oficial are el în Republica Moldova?"

Grosu a declarat că reprezintă dorința cetățenilor de a se integra în Uniunea Europeană, iar deputatul PAS Oazu Nantoi a specificat că declarația cu privire la integrarea europeană a Republicii Moldova a fost votată unanim de Parlament la 24 martie 2005.

"Noi avem aici o enciclopedie printre noi. Știe și ora la care s-au votat anumite documente, cine, când, cum și tot așa", a spus Grosu.

Totuși, Vladimir Voronin tot nu a fost satisfăcut de răspuns: "Nu înțelegeți dumneavoastră ori nu vreți să înțelegeți. Eu întreb statutul juridic. Toate celelalte, eu le cunosc poate și mai bine decât enciclopediile voastre"

Pentru a evita astfel de situaţii, deputatul BCS Oleg Reidman a propus Legislativului elaborarea unui regulament de folosire a simbolisticii străine pe teritoriul țării.

"Eu cred că în programul Parlamentului trebuie inclusă și elaborarea unei legi despre folosirea simbolurilor statelor străine și a celor internaționale pe teritoriul Republicii Moldova. Unde, când și în ce circumstanțe", a precizat Oleg Reidman.