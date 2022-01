PREVIZIUNI. Pandemia de COVID se va încheia în 2022, spun astrologii. Vezi care sunt cele mai privilegiate zodii în Noul An

Semne bune anul are. Cel puţin asta spun astrologii, care prezic pentru 2022 o încheiere a pandemiei de COVID. În schimb, în ultimul trimestru al anului se anunţă perturbări pe scena politică din ţară şi conflicte de interese. Astfel, potrivit astrologului Corina Leonte, în 2022, omenirea va ieşi dintr-o etapă dificilă care a durat doi ani. Per ansamblu, anul în care am păşit va fi unul al relaţiilor armonioase, cu beneficii financiare.

Totodată, 2022 vine cu o altă poziție astrală. Jupiter îşi corectează locul în Univers, iar noul an va fi guvernat de planeta Venus. Tot 2022 oferă soluții pentru problemele mai vechi. Potrivit prezicerilor astrale, numărul cazurilor de COVID vor scădea, iar omenirea va reveni la viaţa de până la pandemie.

„De fapt, 29 noiembrie anul curent, deja s-a finisat, în acest an s-a finisat poziţia negativă ce ţine de pandemie. Şi de aceea, 2022 nu mai calcă nici un virus, nici prin Moldova şi nici prin altă parte. Unicul moment pot fi careva constrângeri până în aprilie, încă restricţii în acest sens, pentru că merge în descreștere, evident că nu se petrece brusc.”, a relatat Corina Leonte, astrolog.

Astrologul nu a scăpat din vizor viaţa politică. Lunile octombrie şi decembrie vor fi tensionate atât pe plan intern, cât şi extern.

„Perturbările politice vor fi lupte de interese dintre poziţii, vor apărea anumite interese care vor fi contradictorii între, să zicem puterele de stânga şi de dreapta. Şi Republica Moldova inclusiv, dar şi unele ţări pentru că poziţiile astrale se deosebesc pe suprafaţa globului.”, a precizat astrologul.

2022 se împarte în trei perioade. Primul trimestru, care va dura până în luna aprilie, este benefic pentru a face planuri, nu şi să acţionăm. A doua va începe din aprilie şi se va încheia în octombrie, când trebuie să fim ambițioși. Iar ultima perioadă a anului va fi una a reculegerii.

„Din aprilie trebuie să fim foarte ambiţioşi şi să fim gata să iniţiem, orice dorim, că este un studiu, că este o afacere, o plecare în străinătate că este o concepere de copii. Fiţi atenţi, este favorabil să faceţi după luna aprilie. Până şi poziţie politică se zice că va fi favorabilă, atât pentru Moldova, se vor stăpâni cumva toate ambițiile politice şi va fi pace.”, a adăugat Corina Leonte.

Cât despre zodii, cele mai privilegiate în 2022 vor fi vărsătorii, racii şi leii.

„Cei mai norocoşi se presupune că vor fi vărsătorii, ca şi leii apropo, ei vor avea istorii romantice şi amoroase. Se vor îmbogăţi cel mai mult racii, va fi spontan, se zice că se vor îmbogăţi atât de la produsele care le oferă.”, a declarat Corina Leonte, astrolog.

Racii, fecioarele şi peşti ar tebuie să fie mai atenţi la sănătate. Berbecii şi capricornii se pot gândi să-şi mărească familia. Taurii vor petrece 2022 mai aproape de cei dragi. Iar săgetătorii şi gemenii se vor bucura în noul an de călătorii. Peştii trebuie să iasă din relaţiile toxice. Astrologii ne mai recomandă să facem achiziţii imobiliare până în luna aprilie.