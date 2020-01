PREVIZIUNI ASTRALE: 2020 este un an foarte bun pentru a crea noi lucruri

2020, anul şobolanului de metal, se prevede a fi unul de bun augur pentru majoritatea semnelor zodiacale. În horoscopul chinezesc, şobolanul este primul semn dintre cele 12 din astrologia orientală, iar din acest motiv, anul acesta este considerat a fi un an al noilor începuturi şi al noilor oportunități. Cel puţin asta ne prezic astrologii.



Aşadar, 2020 este un an foarte bun pentru a crea noi lucruri, noi afaceri şi noi proiecte Astrele prezic că persoanele născute în anii:1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 şi 2008 vor avea un an plin de provocări pe toate segmentele. Cei născuţi în aceşti ani sunt caracterizaţi de o capacitate deosebită de muncă, spirit econom şi grijă.

Cele mai norocoase culori ale acestui an sunt: alb, argintiu şi negru.

Astrologii afirmă că nativii anului şobolanului de metal, vor trebui să facă alegeri bazate pe raţionament. Aceste persoane vor avea probleme cu comunicarea, dar paradoxal sau nu, 2020 este un an bun pentru afirmarea personalităţii. În 2020, astrologii spun că berbecii vor fi concentraţi pe carieră şi e posibil să simtă nevoia unor schimbări majore. Totuşi, îi aşteaptă o perioadă de muncă grea şi obstacole pe care, până la sfârşitul anului, le vor putea depăşi cu brio.



"Berbecul este caracterizat ca un semn care este în mişcare, în dinamism şi permanent luptă cu cineva. Anul 2020 este recomandabil ca aceste calităţi de luptă şi aceste forţe să fie canalizate în sfera serviciului, carierei şi pentru a aduce foloase pentru societate. Femeile trebuie să fie un pic mai dulci, mai răbdătoare. Iar bărbaţii să înveţe să dialogheze, deoarece anul este nu prea simplu pentru berbeci", a spus Cristina Guzinschi, astrolog.



Iar pentru nativii zodiei taur, 2020 se anunţă un an mult mai liniştit, însă în care vor trebui să depună multă implicare personală. Multe dintre persoane se vor aventura într-o călătorie la care au visat toată viaţa.



"Pentru Tauri, anul 2020 este un an foarte reuşit din punct de vedere al roadelor practice şi al rezultatelor materiale. În orice proiect în care este implicat, acest proiect îi va aduce reuşite şi anume proiectele sociale, deoarece 2020 este caracterizat ca un an al proiectelor sociale", a spus Cristina Guzinschi, astrolog.



Gemenii în schimb, se vor concentra exclusiv pe muncă, pentru că, în noul an, nativii acestei zodii vor suferi o serie de schimbări interioare, care, ar putea să le schimbe viaţa la 360 de grade, spun specialiştii.



"Pentru Gemeni anul 2020 este un pic mai complicat. De ce? Deoarece anul acesta va aduce foarte multe situaţii care vor face ca reprezentanţii zodiei Gemeni să se maturizeze sau să vadă viaţa din alte laturi. Este recomandabil de 7 ori să analizeze şi a 8-a oară să ia decizia", a spus Cristina Guzinschi, astrolog.



Specialiştii mai spun că anul şobolanului îi va scoate pe cei leneşi din zona de confort, totul depinde de modul în care sunt percepute experienţele cu care se confruntă oamenii. Rămâneţi alături de Publika TV şi mâine pentru a afla ce surprize le aşteaptă în noul an şi pe celelalte semne zodiacale.