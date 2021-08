Previziuni alarmante: ar fi oportună o rată de imunizare mai înaltă în rândul populației

Creșterea bruscă a numărul de cazuri de COVID-19 din ultimele zile este abia începutul. Moldova ar putea ajunge la peste 1000 de îmbolnăviri pe zi. Declaraţiile au fost făcute de coordonatorul campaniei de vaccinare, Ninel Revenco, în cadrul emisiunii "În centrul atenţiei" de la Publika TV.



"Există probabilitatea că am putea reveni la indicatori de o mie şi mai multe cazuri pe zi? - Am avut 300 de cazuri ieri, astăzi avem cu 100 de cazuri mai mult, alaltăieri am avut 200 de cazuri, iar săptămâna trecută au fost până la 100 de cazuri. Este o creştere. Din acest motiv, există riscuri că vom ajunge şi acel număr.", a menționat Ninel Revenco.



Ninel Revenco mai spune că singura soluţie pentru a preveni infectarea cu noul coronavirus este vaccinare, însă planul naţional de imunizare este departe de a fi îndeplinit. Acesta prevede atingerea ratei de vaccinare în rândul populației de 70% până la sfârşitul lunii noiembrie.

În prezent, doar 17 la sută dintre cetățeni au îndeplinit schema completă. Revenco a mai menţionat că există riscul apariţiei unor noi tulpini a virusului care ar putea fi şi mai agresive.



"Nu vom prognoza ce fel de tulpini vor mai apărea, dar vor fi multe. Comportamentul virusului nu poate fi prezis, el se schimbă. Varianta Delta a apărut nu acum şi nici o lună în urmă, dar încă în noiembrie 2020. Acesta a ajuns la noi pentru că noi ne gândim să ne vaccinăm sau nu."



Ninel Revenco a mai declarat că reacțiile adverse în urma imunizării împotriva COVID-19 sunt inofensive pentru sănătatea omului, însă consecinţele infectării cu noul coronavirus deseori au urmări extrem de grave.



"Am observat că la copii se schimbă starea psihică. Unele mame spune că până la îmbolnăvire cu COVID-19, copiii lor au fost liniştiţi, iar acum ele nu-i recunosc. Sunt complicaţii la plămâni, când o persoană nu mai poate respira. La unii oamenii părul cade complet. Eu cunosc pe unii colegi care au purtat perucă.", a mai spus coordonatorul Campaniei de vaccinare.



De la începutul campaniei de imunizare, ţara noastră a recepționat aproximativ 1,6 milioane de doze de ser anti-COVID, iar peste 72 la sută au fost deja administrate.