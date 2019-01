PREVENIREA CANCERULUI DE COL UTERIN. Femeile din țară vor potea face gratis screening-ul ginecologic

Zilnic, o femeie din Moldova este diagnosticată cu cancer de col uterin, iar odată la trei zile, o victimă moare din cauza maladiei. Pentru a diminua riscurile, Ministerul Sănătăţii a lansat săptămâna de prevenire a acestei boli. În toate spitalele vor fi organizate acţiuni de informare, iar femeile sunt aşteptate să-şi facă un screening ginecologic gratuit.



"Este o periuță modernă cu care se prelevează propriu zis această probă, se periază, se recoltează celulele de pe suprafaţa ţesutului. "



Startul campaniei a fost dat la Măgdăceşti, unde zeci de femei au fost informate despre Testul Papanicolau. Screening-ul de col uterin se face la ginecolog în mai puţin de cinci minute, iar în decurs de trei săptămâni pacienta primeşte rezultatul. În cazul în care testul este pozitiv, femeia este rugată să treacă o investigaţie mai riguroasă. Natalia Popovici a trecut peste boală şi le-a încurajat pe alte femei să vină mai des la ginecolog.



" Eu sunt mamă a patru copii. Nu am făcut la timp testul. Când l-am făcut, au găsit celule cu modificări. Datorită acestui test, am făcut la timp tratamentul", a spus Natalia Popovici, pacientă.



În timp ce unele femei spun că merg cu regularitate la ginecolog şi fac testul Papanicolau, pentru altele a fost o premieră.



"Nu, nu am trecut. Sunt la vârsta când apar unele dubii. Şi vreau să ştiu dacă sunt sănătoasă.



"De mai multe ori deja, avem o vârstă deja împlinită şi necesită. Știind care sunt consecinţele dacă nu facem testul, adică trebuie să fim mai îndrăzneţe."



"Le invităm toate femeile ed la vârsta de 25 de ani, o dată la trei ani ca să efectueze acest test. Le explicăm că în cazul în care ele nu vor efectua vom depista unele patologii deja în stadii mult prea tardive",a declarat Lidia Golubaș, şef Centru de Sănătate Măgdăceşti.



Potrivit unui studiu al Ministerului Sănătăţii, 60 la sută din femeile din Moldova nu au făcut niciodată screening-ul de col uterin.



"Chiar dacă o femeie cunoaşte despre testul Papanicolau, ea poate nu are timp şi bani ca să meargă la medicul de familie din oraş sau din altă localitate. Ea se intimidează", a menționat Rita Columbia, Reprezentanta UNFPA Moldova.



Medicii recomandă vaccinarea, care se face în adolescenţă. În 2018 au fost imunizate fetele născute în 2008.



"Circa 80 de procente deja au primit vaccinarea la acest tip de virus", a declarat Boris Gâlcă, secretar de stat Ministerul Sănătăţii.



Datele arată că în evidenţa medicilor sunt 4000 de paciente cu această maladie.