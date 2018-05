PREVĂD O SURPRIZĂ DE PROPORŢII. Ciobanu şi Dobrovolski înclină spre FC Liverpool

FOTO: realitatea.net

Două nume mari ale fotbalului moldovenesc prevăd o surpriză în finala Ligii Campionilor din acest an.



După ce au ghicit câştigătoarea Ligii Europei, preşedintele FMF, Pavel Ciobanu, şi antrenorul lui Dinamo-Auto, Igor Dobrovolski, susţin că FC Liverpool va învinge pe Real Madrid în finala celui mai important turneu inter-cluburi din Europa.



Partida se va disputa pe 26 mai pe stadionul "Olimpiyski" din Kiev.



"Eu pun pe FC Liverpool. Nu pot să spun că ei au o echipă mai bună, dar demult nu au cucerit vreun trofeu. Desigur, ei au mai multă motivaţie, chiar dacă Realul are jucători de foarte mare valoare", a spus preşedinte FMF, Pavel Ciobanu.



"Aş vrea ca FC Liverpool să cucerească trofeul în acest an, iar Salah să marcheze două sau trei goluri", a spus antrenor Dinamo-Auto Tiraspol, Igor Dorbrovolski.



Meciul va fi transmis în direct de CANAL 3 cu începere de la ora 21 şi 45 de minute.