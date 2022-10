Preţurile pentru produse şi servicii au crescut galopant în Moldova timp de un an. Ce spun moldovenii

Preţurile pentru produse şi servicii au crescut galopant în Moldova timp de un an. Datele Biroului Naţional de Statistică arată că unele servicii prestate populaţiei s-au scumpit de trei sau chiar de patru ori. Experţii explică scumpirile prin rata mare a inflaţiei înregistrată în ţara noastră. Aceştia vin însă cu prognoze optimiste şi afirmă că spre sfârşitul anului situaţia se va ameliora şi chiar ar putea urma unele ieftiniri.

Datele Biroului Naţional de Statistică arată că din septembrie 2021 până în septembrie 2022 cel mai mult s-au scumpit serviciile prestate populaţiei, cu peste 47 la sută. Cel mai mult a crescut tariful pentru gazele naturale. Potrivit BNS, timp de un an, acesta s-a scumpit cu aproape 400 de procente.

De asemenea, tariful pentru încălzirea centralizată a crescut cu 92 de procente. Iar energia electrică s-a scumpit din septembrie anul trecut până acum cu aproape 60 de procente. S-au scumpit substanţial şi produsele alimentare. Timp de un an, preţul legumelor a crescut cu peste 63 la sută, iar fructele s-au scumpit cu aproximativ 60 de procente. De asemenea, preţul ouălor a crescut cu 58 de procente, în timp ce zahărul s-a scumpit cu 50 la sută. Au crescut şi preţurile pentru produsele nealimentare.

Potrivit datelor BNS, combustibilii şi carburanţii s-au scumpit 48 la sută timp de un an. Iar preţul pentru materialele de construcţie a crescut cu 28 de procente. Pentru încălţăminte, moldovenii plătesc acum cu 17 procente mai mult decât anul trecut. Oamenii spun că sunt nevoiţi să renunţe la multe produse şi servicii pentru a face faţă scumpirilor.



„Nu pot să-mi permit să iau un kilogram de roşii, că-s 20 de lei, castraveţii 30. Nu-mi ajunge deloc şi nu cumpăr nimic. Vin la piaţă aşa ca şi cum te-ai plimba printr-un muzeu. Cumperi unde este ceva mai rău, mai ieftin. Ne descurcăm foarte greu”.



„Ştiu unde se vând oase de porc cu 20 de lei şi cumpăr de acolo. De unde mai mult, am pensia 2000 de lei, atâta ne permitem”.



„Este catastrofă. Aceste preţuri nu sunt după buzunarul oamenilor simpli, muritori de rând, sunt pentru deputaţi. Îmi permit foarte rar să cumpăr fructe şi legume”.



„O să renunţăm la pofte şi mofturi pentru că libertatea costă, despre asta e vorba acum. Pe noi ne costă libertatea şi dependenţa de gaze. Eu personal caut alternative, îmi voi instala un cazan pe bioenergie”.



Vânzătorii de la Piaţa Centrală recunosc că majoritatea produselor s-au scumpit în acest an şi afirmă că au mult mai puţini cumpărători faţă de anul trecut.



„E clar că nu mai cumpără ca în alţi ani cum luau câte 5-6 kilograme de mere, dar oricum, câte un kilogram - două”.



„Sigur că anii trecuţi costau mai puţin, coarnele erau 30 - 35 cel mult, acum 40. Şi prunele erau mai ieftine, acum sunt mai scumpe. La toate produsele s-a mărit preţul”.



Iar această pensionară, în vârstă de 72 de ani, spune că a fost nevoită să se angajeze pentru a putea achita facturile.



„Este diferenţa mare în facturi. Am impresia că deși aș primi două pensii, nu mi-ar ajunge să plătesc doar pentru căldură, gaz. Eu m-am angajat la muncă. Spăl vesela”.



Experţii economici afirmă că, spre sfârşitul anului, rata inflaţiei s-ar putea micşora, iar preţurile produselor şi serviciilor ar trebui să scadă.



„Ne apropiem cumva de perioada când n-o să mai avem creşteri accelerate ale preţurilor, cumva situaţia se va stabiliza în jurul acestui nivel. Probabil, în câteva luni ar trebui să asistăm şi la o întoarcere a traiectoriei când ritmurile de creştere a preţurilor vor scădea”, a spus expertul economic, Alexandru Fala.



În prezent, în Moldova se înregistrează o rată a inflaţiei de 34 de procente, cel mai înalt nivel al inflaţiei din ultimii 20 de ani.