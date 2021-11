Preţurile la produsele vegetale au explodat. Vânzătorii de la Piaţa Centrală din Capitală: "Oamenii mai mult analizează şi mai puţin cumpără"

Preţurile la produsele vegetale au explodat în acest an. Potrivit Biroului Naţional de Statistică, porumbul, grâul, orzul, fasolea şi floarea soarelui s-au scumpit cu aproape 20 la sută, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.Vânzătorii de la Piaţa Centrală din Capitală ne-au spus că oamenii mai mult analizează prețurile şi mai puţin cumpără din lipsă de bani."Preţurile sunt mai scumpe anul ăsta faţă de anul trecut, pentru că nimeni nu lucrează, toţi pleacă din ţară şi nu are cine să lucreze acum în Moldova. Sunt mai puţini cumpărători faţă de aul trecut, da din ce merge e tot mai rău şi mai rău.""Lumea stă săraca şi nu are bani, vin săracii pensionari şi tremură cu lei de unu. Totul este scump, totul s-a scumpit acum. Începând de la toată producţia care este şi zahărul, şi orezul, şi hrişca, totul s-a scumpit."Oamenii spun că nu au mai văzut preţuri atât de mari şi că încearcă să-şi împartă bugetul ca să-şi permită de toate câte puțin."- Iată, am venit să mă uit la fasole şi iată că mai mult de două kilograme nu putem lua. Sunt scumpe, iată 30, 40, 35, 25.- Dar ce preţuri erau înainte, dacă vă aduceţi aminte?- Dacă ne aducem aminte, eu fasolele le luam cu 18 cu 17, 15 am luat.""Foarte scumpe, foarte scumpe. Dacă vânăta mică e 15 lei, păi nu mai vorbim de altele. Foarte scump tot.""Sunt mai scumpe, era porumbul, eu cumpăram înainte cu 2 lei jumate, 2,50 era, dar acum s-a scumpit totul."Potrivit Biroului Naţional de Statistică, şi produsele de origine animală s-au scumpit cu aproape 20 la sută.