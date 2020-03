Prețurile la fructe și legume au explodat! În unele magazine din Chișinău produsele s-au scumpit cu până la 50 la sută

Preţurile pentru unele fructe şi legume autohtone, dar şi de import, au explodat în plină criză provocată de pandemia de coronavirus. În unele magazine din Chişinău, produsele s-au scumpit cu până la 50 la sută.

Am mers cu o cameră ascunsă în trei cele mai mari rețele de supermarketuri şi ne-am propus să facem o analiză a evoluţiei preţurilor pe parcursului ultimelor două luni. Ca model de referinţă, am luat o listă a acestora din ianuarie. După ce am vizitat toate cele trei puncte comerciale, am ajuns la concluzia că lactatele şi carnea de pui costă la fel ca acum două luni. Hrişca, orezul şi uleiul s-au ieftinit cu până la 20 la sută, iar preţul ouălor de găină a scăzut de două ori. În schimb, unele legume şi fructe s-au scumpit considerabil.



"Dacă în luna ianuarie, la acest magazin unde ne aflăm noi, un kilogram de astfel de cartofi costa 10 lei, astăzi vedem că preţul acestora s-a majorat cu aproape trei lei şi ajunge astăzi să coste 12 lei şi 90 de bani."



În perioada virozelor, în unele supermarketuri, pe lângă usturoi, care a ajuns să coste 100 de lei kilogramul, s-a majorat şi preţul cepei.



"Cu trei lei şi 30 de bani, s-a scumpit şi ceapa. În luna ianuarie acest produs costa 7 lei şi 20 de bani. Acum preţul acestuia este de 10 lei şi 50 de bani".



Cu aproximativ 2 lei şi 50 de bani s-au scumpit şi morcovii.



"Dacă în luna ianuarie acesta costa 5 lei şi 55 de bani. Acum preţul acestui produs a ajuns la 7 lei şi 80 de bani".



Şi unele fructe costă mai mult acum.



"Preţul merelor a crescut în ultimele două luni. Dacă în luna ianuarie un kilogram costa 16 lei şi 50 de bani, acum acestea s-au scumpit cu doi lei şi au ajuns să coste 18 lei şi 50 de bani".



"Dacă în luna ianuarie, bananele se vindeau cu 23 de lei, observăm că în luna martie, acestea s-au scumpid cu doar 50 de bani".



Legumele şi fructele s-au scumpit în ultimele zile şi în magazinele mai mici din Chişinău.





"Au fost majorate deatâta că au fost ridicate preţurile la piaţa agricolă. Noi punem doar procentul ceea care îl punem la marfa obişnuită, atât".



Locuitorii Capitalei sunt indignaţi de aceste scumpiri în plină criză.



"Oamenii oricum stau acasă, şi dacă mai majorează, cred că asta nu e o ieşire din situaţie să aibă venit".



"Preţurile le-au majorat. Şi facturile pentru încă încălzire sunt foarte mari. Este vai de capul pensionarilor."



Acum câteva zile, şeful statului a îndemnat agenţii economici să nu mărească preţurile produselor de primă necesitate. În caz contrar, autorităţile vor lua măsuri drastice.