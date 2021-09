Preţurile la energie ating niveluri record. Autorităţile din Europa anunţă măsuri pentru reducerea facturii

Preţurile la energie continuă să crească şi ating niveluri record, ca urmare a majorării cotaţiilor la gazele naturale şi a preţurilor certificatelor verzi, ceea ce a determinat autorităţile din mai multe state europene să anunţe măsuri de sprijin pentru a face facturile suportabile pentru consumatorii finali.



Vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat marţi că preţurile record la electricitate înregistrate în prezent în ţările membre ale Uniunii Europene arată că blocul comunitar trebuie să renunţe la combustibilii fosili şi să accelereze tranziţia la energia verde, potrivit Reuters.



"Dacă am fi avut Green Deal cu cinci ani mai devreme nu am fi fost în această poziţie, pentru că am fi avut mai puţină dependenţă de combustibili fosili sau gaze naturale", a spus Frans Timmermans în Parlamentul European, reunit la Strasbourg.



Chiar dacă preţurile la combustibilii fosili au crescut foarte mult, a subliniat Timmermans, costurile pentru producţia de energie regenerabilă au rămas scăzute şi stabile. Acest lucru ar trebui să încurajeze UE să îşi accelereze tranziţia energetică, pentru a se asigura că mai mulţi cetăţeni au acces la energie regenerabilă ieftină.



Preţurile la certificatele de poluare, care au şi ele un impact asupra costului electricităţii, au atins valori record în acest an, însă Timmermans a apreciat că nu ele sunt principalul vinovat pentru explozia preţurilor la energie. "Doar aproximativ o cincime din majorarea de preţ poate fi pusă pe seama creşterii preţurilor la CO2", a spus vicepreşedintele Comisiei Europene.