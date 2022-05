Preţurile au explodat în Moldova. În luna aprilie, inflaţia a ajuns la 27,07 la sută

Preţurile au explodat anul acesta în Moldova. Potrivit Biroului Naţional de Statistică, în luna aprilie, inflaţia a ajuns la 27,07 la sută. Timp de un an, cel mai mult - cu 227 de procente - s-a scumpit tariful la gaze. Plătim mai mult şi pentru legume, ouă, carburanţi şi materiale de construcţie.



Statistica arată că într-un an produsele alimentare s-au scumpit cu peste 30 de procente. Cel mai mult a crescut preţul legumelor, cu aproape 70 la sută. S-au scumpit mult şi ouăle, - cu 53 la sută. Scoatem mai mulţi bani din buzunare şi pentru pâine, - aceasta s-a scumpit cu peste 26%. Preţurile la carne şi lactate s-au ridicat într-un an cu 23 la sută, iar la fructe - cu 18%.

Plătim mai mult şi pentru întreţinere. În aprilie facturile au fost cu peste 70 la sută mai mari, decât în aprilie anul trecut. În aceeaşi perioadă, carburanţii s-au scumpit cu 50%, iar materialele de construcţie - cu peste 37 la sută. În transportul de pasageri preţurile s-au majorat cu 32%. Ne costă mai mult şi bucatele pe care le comandăm în restaurante şi cafenele, unde preţurile au crescut cu peste 21%.

Dacă ne referim la serviciile comunal-locative, cel mai mult a crescut tariful la gazele naturale, - cu peste 227 %. Cetăţenii care sunt conectaţi la încălzire centralizată au primit facturi cu aproape 100% mai mari. Iar energia electrică ne costă cu aproape 35% mai scump.