Prețuri exagerate la Piața Avicolă din Capitală. Oamenii nu se grăbesc să cumpere pui de păsări

Puii de păsări s-au scumpit cu până la 20 de lei. Vânzătorii spun că au fost nevoiți să ridice prețurile din cauza că s-a scumpit motorina și energia electrică. Mulţi nu se mai avântă să cumpere ca pe vremuri, iar unii chiar au făcut cale întoarsă de la piaţă acasă.



Un pui de găină de o zi costă 18 lei, triplu comparativ cu anul trecut, când costa 6 lei. Puiul de rață mută de o zi costă 60 de lei, cu 20 de lei mai scump decât anul trecut.

Puii de rațe care costau anul trecut 30 de lei, anul acesta se vând cu 45. Cei mai scumpi sunt bobocii: costă 70 de lei.

Un pui de găină de o lună costă 45 de lei. Cu 20 lei a crescut și prețul la puii de găină de patru luni, până la 120 de lei.



Prețurile îi sperie pe vizitatorii Pieței Avicole din centrul Capitalei.



”Sunt foarte scumpi. Mai bine la toamnă te duci și cumperi mari.”



”Cred că o să mă duc cu mâinile în buzunar acasă. Ce să facem dacă prețurile au crescut. Sunt foarte mari.”



”Eu vreau să cumpăr niște puișori, dar sunt prea scumpi. Nu mai mâncăm nici ouă, nici carne anul acesta. Nu face noi ca să cumpărăm. O să murim de foame. Cu pensia noastră nu facem nimic.”



”Am vrut niște puișori să cumpărăm, dar cu așa prețuri nu te ajunge capul. Am vrut oleacă mai mărișori, dar aceea sunt 75 de lei. Dar acesta e 18 lei, pui scos din ou, 18 lei. Așa preț, Doamne ferește.”



”- Ne-am uitat, e tare scump. După pensiile noastre nu-i de mâncat rațe. - Nu ați cumpărat nimic astăzi? - Nu am cumpărat nimic.”



Cei care cumpără pui aleg acum mult mai puţine decât aveau în anii trecuţi.



”- Am cumpărat rățuște mute.

- Câte ați cumpărat?

- După bani.

- Și câte ați luat în total?

- Șase.

- Și care e prețul?

- 60.”



”- Pui.

- Câți ați cumpărat?

- 25.

- Și care e prețul?

- 60 de lei.

- Cum vi se pare prețul?

- Mare, dar ce să facem? Trebuie să luăm. Altă ieșire nu este.”



”- Pui și bobocei.

- Cum vi s-a părut prețul?

- Exagerat.”



Comercianții au o explicaţie pentru preţurile ridicate: scumpirile la carburanţi şi electricitate.



”- Diferența de prețuri în acest an este de 5, 10 și 20 de lei. Depinde de distanța pe care o parcurg până la piața avicolă.

- De ce sunt mai scumpi?

- Din cauza la benzină și motorină. Și din cauza la electricitate, merge incubația.”



”- Ei la început au fost mai ieftini, acum s-a ridicat că nu-i marfă. Dar oamenii abia acum s-a încălzit și vor să cumpere. Cu benzina, cu lumina, cu toate cheltuielile. Acestea sunt problemele.

- Și cu cât sunt mai scumpi?

- Cu mult. Și la 10, la cinci și chiar la 20 de lei. Depinde de marfă.”



Un sac de 20 de kilograme cu mâncare pentru păsări costă aproape 200 de lei.