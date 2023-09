Pretura sectorului Râșcani are un nou pretor. Cine este acesta

Mihail Furculiță este noul pretor al sectorului Rîșcani. Anunțul a fost făcut , astăzi, de către primarul Capitalei, Ion Ceban.

Până în prezent, Mihail Furculiță a fost secretarul Preturii Rîșcani.

"Am discutat în această dimineață cu domnul Furculiță și am solicitat ca în sector să fie ordine și să fie lichidate toate restanțele, în scurt timp. Am solicitat colegilor să muncească în continuare, pentru binele locuitorilor", a menționat Ion Ceban.

Până la numirea lui Furculiță, funcția de pretor al Preturii sectorului Râșcani a fost deținută de Vlad Melnic.