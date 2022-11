Prețul la benzină și motorină, sub 25 de lei. Precizările ANRE

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) atestă în continuare o descreștere a cotațiilor Platts atât la benzină, cât și la motorină, fapt care se reflectă și în prețurile la carburanți afișate la stațiile de alimentare.



Potrivit Dow Jones Market Data, în timpul tranzacționării de luni, cotațiile petrolului Brent au scăzut la cel mai jos nivel din acest an.

În opinia analiștilor străini, motivul căderii l-au constituit protestele masive anti-lockdown care au avut loc în weekend în China, așteptările pentru rezultatele următoarei întâlniri a OPEC+ care va avea loc pe 4 decembrie și negocierile UE în vederea introducerii unui plafon de preț pentru petrolul rusesc.



În același timp, pe parcursul ultimei luni cotațiile Platts au scăzut semnificativ, ajungând sub nivelul de 900 $/tona la motorină și sub 830 $/tona la benzină, fapt care a permis reducerea prețului la pompă pentru ambele tipuri de carburanți sub nivelul de 25 lei/litru.



Astfel, pentru ziua de mâine, 30 noiembrie, ANRE a stabilit următoarele prețuri maximale de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard:

24,86 lei/litru - pentru benzina COR 95 (- 24 bani);

24,92 lei/litru - pentru motorina standard (- 27 bani).



ANRE asigură consumatorii din Republica Moldova că în baza Metodologiei în vigoare carburanții se comercializează la pompă la un preț corect, racordat la realitățile zilei în care își fac achiziția.

Nivelul prețurilor la produsele petroliere este influențat doar de evoluțiile pe piața internațională, fiind exclusă posibilitatea să intervină companiile petroliere în procesul de stabilire a acestora.