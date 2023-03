Preţul cepei provoacă lacrimi. A ajuns să coste 24 de lei un kilogram

Preţul cepei provoacă lacrimi. Dacă anul trecut în această perioadă, un kilogram costa între opt şi zece lei, acum preţul a ajuns la 24 de lei. Vânzătorii spun că au fost nevoiţi să majoreze preţurile din cauza cheltuielilor mari pentru producere, dar şi pentru că din cauza războiului din Ucraina, mai multă ceapă se exportă în această ţară.

"10 lei costa, acum 20, este şi 22 şi 24, mai mare 22 mai mică 20. Vând în ţări străine că acolo e mai scump, asta am înţeles, aşa se vorbeşte în popor. Să nu exporte să o lase în ţară şi o să fie ieftin", a spus o vânzătoare.

"Înainte producţia era din Ucraina, dar acum mă rog, oricum întotdeauna primăvara tot se scumpeşte. - A mai fost vreodată aşa preţ, 22 de lei. - Nu, nu, e prima dată, de mult lucrez şi e prima dată. Lumea ia mai puţin, sunt şocaţi, dar nu ai ce face", a spus o altă vânzătoare.

În medie, un moldovean consumă în jur de 12,7 de kilograme de ceapă pe an. Oamenii susţin că nu au mai văzut niciodată aşa preţuri ca acum:

"Să pui într-un ceaun să faci o mâncărică, îţi trebuie vreo 200 de lei, la un borş. Luăm mai puţin şi muncim mai mult, asta e. Aşteptăm să vină vara să ne facem a nostru şi să scăpăm".

"Cu 20. Cu două luni în urmă era 10? (Intervine o cumpărătoare) Era, dar acum e 24. - Сe părere aveţi? E prea scump desigur că e scump, dar când va veni Paştele, vine Prohodele, of Doamne. Iau două, trei".

"Am peste 70 de ani, dar nu am întâlnit niciodată ceapă în Moldova să fie 20, 22, 25. Am văzut toată piaţa m-am uitat, e foarte scump".

Potrivit datelor Ministerului Agriculturii, anul trecut au fost recoltate în jur de 49 de mii de tone de ceapă, pe când consumul intern al ţării este de 33 de mii de tone pe an. Astfel, instituţia nu exclude că la mijloc ar fi înţelegeri de cartel.

"Reieşind din calculele acestea noi ceapă în ţară avem. Nu este altceva decât un joc al marilor deţinători de cantităţi de ceapă, care joacă pe legea cererii şi ofertei. În regiune un mare producător de ceapă era regiunea Herson din Ucraina care la moment se află în război pentru anul 2022 nu s-a produs nimic, respectiv cererea care era acoperită de aici rămâne deshisă în căutarea altor oferte. Comercianţii majorează, pot juca cu preţurile, deoarece cererea este prea mare", a declarat Vasile Şarban, secretar de stat Ministerul Agriculturii.

Potrivit Ministerului Agriculturii, din recolta de ceapă din 2022 am exportat 9,2 mii de tone în Ucraina.