Preţul aurului, în creştere pe fondul scăderii burselor

scrie agerpres.ro. Pe piaţa spot, la ora 04:41 GMT o uncie de aur înregistra o creştere de 0,9%, până la 1.228,24 dolari, după ce în cursul şedinţei preţurile au atins un vârf de 1.229,18 dolari o uncie, cea mai ridicată valoare înregistrată după data de 26 iulie. Pe piaţa din SUA, cotaţiile futures la aur au crescut cu 0,8%, până la 1.231,80 dolari o uncie."La nivelul actual aurul este foarte atractiv având în vedere incertitudinile care există pe piaţă", susţine Naeem Aslam, analist la Think Markets UK.Bursele din Asia au încheiat şedinţa de luni în scădere, după o revenire înregistrată săptămâna trecută la nivel global."Aurul este mai atractiv atunci când piaţa bursieră se prăbuşeşte. În prezent, metalul galben şi-a redobândit o parte din atractivitatea sa de valoare de refugiu", susţine Brian Lan, director la dealerul GoldSilver Central din Singapore.În pofida creşterilor din ultimele săptămâni, preţul aurului este în continuare cu 10% sub vârful atins în luna aprilie a acestui an, fiind presat de dolarul puternic susţinut de războiul comercial dintre SUA şi China precum şi de majorarea dobânzilor în SUA. Rezerva Federală americană a decis luna trecută să majoreze dobânda de referinţă pentru a treia oară în acest an şi analiştii se aşteaptă la o nou majorare în luna decembrie.În ceea ce priveşte cotaţia altor metale preţioase, platina s-a apreciat cu 0,3% până la 838,95 dolari uncia, după ce în cursul şedinţei a atins cea mai ridicată valoare din ultimele trei luni, palladium-ul a crescut cu 0,7% până la 1.073,90 dolari uncia iar argintul s-a apreciat cu 1% până la 14,70 dolari uncia.