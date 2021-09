Pretorul Sinilga Şcolnic a scăpat basma curată. Procuratura Anticorupţie a clasat cauza penală în care era învinuită de corupţie

Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga Şcolnic, a fost scoasă de sub urmărirea penală. Anunţul a fost făcut într-o desclaraţie semnată de pretor.

Şcolnic menţionează că Procuratura Anticorupţie şi-a retras învinuirile aduse ei şi altor persoane cu funcţii de răspundere în comiterea actelor de corupție și a clasa cauza penală, în lipsa faptului infracțiunii.

"Pe parcursul ultimilor luni, fiind supusă unor presiuni fără precedent, am pledat constant nevinovată şi mă bucur că adevărul a triumfat. Acum, când ruşinosul proces de denigrare şi intimidare a mea a luat sfârşit, mă simt în drept să deschid unele paranteze privind cele întâmplate. De fapt, cei ce mi-au instrumentat dosarul, au urmărit două scopuri: de a se răzbuna pe mine pentru că nu am acceptat să fiu parte a anumitor jocuri politice dar si pentru verticalitatea mea de a refuza să fiu un instrument docil în lupta pe care o instituţie de drept anume o are cu un important magistrat din Republica Moldova.

Declar şi cu această ocazie că nu am fost, nu sunt şi nu voi fi implicată în acte de corupţie, iar cei care s-au străduit să-mi creeze imaginea de funcţionar corupt, mai devreme sau mai târziu, vor răspunde pentru abuzurile la care s-au dedat", se arată în declaraţia pretorului Sinilga Şcolnic.



Amintim că Sinilga Şcolnic a fost reţinută la începutul lunii aprilie pentru că ar fi esctorcat taxe de protecţie de la agenţii econonomici.

Potrivit CNA, era vorba de proprietari ai teraselor, dar şi antreprenori din domeniul comerțului ambulant stradal. Sumele pretinse variau între 5 000 şi 10 000 lei, iar în schimbul banilor, oamenii de afaceri ar fi obţinut mai uşor actele care le permiteau să-şi desfăşoare activitatea.

Ofiţerii CNA au efectuat percheziţii în biroul pretorului, dar şi în biroul şefului-adjunct al Inspectoratului de Poliţie din acelaşi sector.

Toţi figuranţii acestui dosar au fost cercetaţi în libertate.

Centrul Naţional Anticorupţie a publicat câteva interceptări din discuţiile funcţionarului cu şeful adjunct al Inspectoratului de Poliţie din același sector, Pavel Todica.



Dintr-o înregistrare, reiese că cei doi se înţeleg să nu elibereze autorizaţie unui agent economic, pe motiv că acesta este zgârcit.



