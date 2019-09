PRESTAŢIE MODESTĂ LA MONDIALE. Dorin Bucşa a fost eliminat în optimile de finală

FOTO: Dorin Bucsa/FACEBOOK

Boxerii moldoveni au avut o prestaţie modestă la Campionatele Mondiale, desfăşurate în Rusia, la Ekaterinburg. Cel mai bun rezultat a fost înregistrat de către Dorin Bucşa, care a ajuns în optimile de finală în categoria de greutate de până la 57 de kilograme. Hânceşteanul i-a învins succesiv pe congolezul Nkosí Nathan Lunáta și iordanianul Mohammad Alwadi, însă a pierdut în fața cubanezului Jórge-Lázaro Álvarez Estráda , medaliat cu bronz la ultimele două ediții ale Jocurilor Olimpice și triplu campion mondial.



"Neapărat va fi o lecţie pentru boxeri în continuare. Noi niciodată nu am avut rezultat la Campionatul Mondial. Am avut locul 5 în 2007 - Mihai Munteanu, însă nu am avut medalii. Eu cred în echipa asta tânără. Cred în boxerii noştri. Va veni timpul, când vom urca pe piedestal", a spus Igor Untilă, selecţioner.



Un alt pugilist moldovean, Alexandru Paraschiv, s-a impus în faţa iordanianului Obada Alkasbeh, iar apoi a pierdut duelul cu rusul Ilia Popov.



Nicolae Bucşă, Andrei Vremea şi Andrei Chiriacov au fost eliminaţi încă din primul tur.



Unii dintre cei mai buni boxeri moldoveni, precum Dumitru Galagoţ, Alexei Zavatin sau Vasile Belous nu au participat la Campionatele Mondiale de la Ekaterinburg, deoarece nu s-au prezentat la cantonamentul de preselecţie.



Ei nu au fost de acord cu demiterea antrenorului Petru Caduc din funcţia de selecţioner al echipei naţionale de box şi instalarea în locul acestuia a lui Igor Untilă.