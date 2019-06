Prestaţia deputaţilor Andrei Năstase şi Vlad Bătrâncea la APCE a determinat democraţii să ceară audierea ministrului de Externe. Doar că doleanţa opoziţiei a fost neglijată de preşedintele Parlamentului, chiar dacă votul lui Andrei Năstase în favoarea Rusie nu este înţeles nici măcar de colegii lui de alianţă.



"Întrebarea este dacă aceşti deputaţi reprezintă cumva poziţia statului Republica Moldova şi care au fost considerentele acestui vot în acel sens în care deputaţii polonezi, ucraineni, georgieni şi cei care reprezintă ţările baltice au votat împotrivă", a declarat Monica Babuc, deputat PDM. "Eu chiar salut decizia lor. Am să uzez de dreptul meu de preşedinte a Parlamentului. Mulţumesc. Nu se supune votului", a declarat Zinaida Greceanîi, preşedintele Parlamentului.

"Noi am vrea totuși să înțelegem această decizie a deputaților noștri. Înseamnă cumva că susțin toate acțiunile Federației Ruse în Ucraina ce ține de Crimeea, de Donbass și așa mai departe sau nu? Mâine, poimâine și Republica Moldova ar putea fi ținta, sperăm să nu fie, unor acțiuni subversive împotriva securității statului. Mai ales că noi mai avem astfel de riscuri, avem regiunea transnistreană, avem o armată care staționează ilegal", a declarat Sergiu Sîrbu, deputat PDM.





Propunerea democraţilor nu a fost susţinută, chiar dacă unii deputaţi din alianţa Kozak recunosc faptul că ar fi votat altfel la APCE şi aşteaptă explicaţii de la Năstase.



"Eu unul per ansamblu nu aş fi votat pentru acest lucru, dar cei care au votat trebuie să dea explicaţia şi motivaţia de ce au făcut-o, cum au făcut-o şi vrem să ştim şi noi motivaţia lor."



Nu şi-ar fi dat votul în favoarea Rusiei nici unii colegi de fracţiune ai lui Andrei Năstase.



"Vreţi adevărul? Eu nu aş fi votat, dar când se întoarce domnul Andrei Năstase să îl întrebaţi pe dumnealui."



Deşi subiectul privind votul deputaţilor moldoveni este unul fierbinte în presa de astăzi, unii aleşi din PAS şi PPDA se fac că plouă şi spun că nu au auzit nimic. Inga Grigoriu nici nu cunoaşte denumirea corectă a APCE.



"O să mă informez cu privire şi la evenimentele care se întâmplă în Strasbourg, vorbesc de Adunarea parlamentară în cadrul Uniunii Europene şi de aceea tot ce este de făcut public, dumneavoastră o să auziţi cu siguranţă în curând de la purtătorii noştri."



"Trebuie să recunosc că încă nu ştiu despre ce vorbiţi. Nu m-am interesat. "



"Dumneavoastră aveţi această informaţie? Eu nu o am şi nu comentez."



"Trebuie în primul rând să văd ce a răspuns el şi după asta o să pot să comentez ce a comentat el, dar ştiţi asta e destul de inutil."



Purtătorul de cuvânt al ministerului de Externe, Alexandru Roitman, a declarat pentru Publika TV, că votul parlamentarilor în cadrul APCE are un caracter individual şi nu reprezintă poziţia Guvernului sau a statului.



"- Executivul nu deţine prerogative pentru a recomanda parlamentarilor să voteze într-o manieră sau alta. - Da, dar domnul Năstase a plecat acolo în calitate de reprezentant al ţării noastre, nu ca persoană fizică. - Eu nu am menţionat că este o persoană fizică sau juridică, doar v-am spus care sunt competențele Guvernului în această chestiune."