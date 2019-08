PRESIUNI ASUPRA PUBLIKA TV. Un deputat PAS solicită CA să amendeze Publika TV

Deputatul PAS Radu Marian se ia de Publika TV şi face presiuni asupra Consiliului Audiovizualului să amendeze postul nostru de televiziune, pentru că în opinia lui, am fi încălcat legea. Deşi în scrisoare deputatul se referă la televiziuni în general, în documentele ataşate a indicat doar reportajele difuzate de către Publika TV, ceea ce pare mai degrabă un pretext de a se răfui cu presa incomodă.

Deputatul însă se jură că nu are nicio problemă cu Publika TV şi că tot ce vrea este să fie respectată legea.



"Este o problemă foarte mare a mass-mediei din Republica Moldova că buletinele de ştiri de la TV nu sunt făcute conform standardelor. Ar fi bine ca CCA-ul să se autosesizeze şi să analizeze şi alte canale TV. Nu este vorba de presiune, pentru că noi am trimis o solicitare la CCA şi am indicat acolo, dacă se confirmă lucrurile pe care noi le-am menţionat în scrisoare ei trebuie să aplice amenzile propriu-zise.



Reprezentanţii Consiliului Audiovizualului spun că au primit scrisoarea, însă nu înţeleg rostul ei, mai ales că autoritatea a analizat deja reportajele difuzate în perioada indicată de deputat, Publika TV fiind deja amendată cu 10 mii de lei, de rând cu NTV Moldova, Prime TV, Canal 2, Canal 3, Orhei TV și Televiziunea Centrală. Cu avertizari publice s-au ales TV8 şi PRO TV.



Radu Marian ne acuză de lipsă de pluralism, însă a evitat de mai multe ori, în ultima perioadă, să vină în studiourile noastre şi să-şi expună punctul de vedere. Recent, de exemplu, a fost invitat la emisiunea „Fabrika”. Deşi iniţial a acceptat să participe la emisiune, cu câteva ore înainte de începerea ei, a anunţat că nu mai poate veni. În plus, miniștrii și deputații actualei guvernării au primit multiple invitații la emisiunile noastre pe teme actuale, de interes public, tocmai pentru ca opinia lor să fie auzită. Cu mici excepţii, aceştia ne-au refuzat de fiecare dată.



Radu Marian nu a manifestat tot timpul ostilitate faţă de Publika TV, iar atunci când interesele lui au fost mai presus de simpatii sau antipatii, a venit cu plăcere în studiourile din strada Ghioceilor.

În 2016, de pildă, anul în care actualul lui şef Maia Sandu pierdea în faţa lui Igor Dodon, îl făcea cu ou cu oţet şi îl acuza de trădare de patrie, Marian, pe atunci specialist în comunicare la Expert-Grup, nu s-a ruşinat să participe la emisiunea „Eurodicționar” de la Publika TV, moderată de Cristian Tabără.

Iar în decembrie 2015, Radu Marian a participat la o ediţie specială organizată de postul nostru de televiziune cu ocazia Revelionului. Totodată, cu un an înainte, Radu Marian a participat la un concurs de talente difuzat de Prime TV, televiziune care face din grupul nostru de presă.