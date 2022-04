Președinții Poloniei și statelor baltice au ajuns la Kiev. Se vor întâlni cu Zelenski

Președinții Poloniei, Lituaniei, Letoniei și Estoniei au ajuns la Kiev cu trenul. Ei au fost întâmpinați de premierul Ucrainei, Denis Șmigal.

Cele patru țări „își arată sprijinul față de Ucraina și față de președintele Zelenski”, a scris pe Twitter consilierul președintelui polonez Andrzej Duda, Jakub Kumoch, notează Digi24.

Președintele polonez Andrzej Duda, președintele lituanian Gitanas Nauseda, președintele leton Egils Levits și președintele eston Alar Karis se vor întâlni cu Zelenski pentru a „arăta un sprijin puternic poporului ucrainean”, a spus și Alas Karis.

Subiectele care vor fi discutate în cadrul întâlnirii vor fi acordarea de ajutor civililor și militiarilor ucraineni și investigarea crimelor de război comise de militarii ruși în Ucraina.

Vizita șefilor de stat are loc la câteva zile după ce premierul britanic Boris Johnson a mers la Kiev, într-o vizită surpriză.

Johnson a avut și o întâlnire cu Zelenski, în care a promis vehicule blindate și sisteme de rachete antinavă.

Apărând alături de Zelenski într-un material video, Johnson a spus că Occidentul va continua să „întărească” sancțiunile împotriva Moscovei, în timp ce a lăudat curajul rezistenței ucrainene.

„Cred că ucrainenii au dat dovadă de curajul unui leu”, a spus el. „Marea Britanie și alții vor furniza echipamentul, tehnologia, know-how-ul, informațiile, astfel încât Ucraina să nu mai fie invadată niciodată. Deci, Ucraina este atât de fortificată și protejată – încât Ucraina nu va mai putea fi niciodată agresată. Să nu mai fii șantajat niciodată. Nu mai fiți niciodată amenințați în același mod.”

Și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și șeful diplomației europene, Josep Borrell, au fost săptămâna trecută în Ucraina. Ei au vizitat Bucha, orașul de lângă Kiev unde militarii ruși au torturat și ucis sute de civili.

„Aici s-a întâmplat ceva de neimaginat. Am văzut cruzimea armatei lui Putin. Am văzut nepăsarea și cruzimea cu care au invadat acest oraș. Aici, în Bucha, am văzut cum umanitatea noastră este spulberată. Întreaga lume este în doliu alături de oamenii din Bucha. Ei sunt cei care apără frontiera Europei, cei care apără umanitatea și democrația și, de aceea, suntem alături de ei în această luptă”, a spus ea.