Preşedintele USB, Valeriu Munteanu, a fost testat pozitiv la COVID-19 şi urmează să stea două săptămâni în autoizilare. Despre aceasta a scris chiar el pe pagina sa de Facebook.

"Am mers astăzi dimineață să fac testul la COVID-19, care s-a dovedit a fi unul pozitiv, ceea ce înseamnă că am coronavirus. Prima zi cu simptome a fost destul de stranie, de parcă am fost călcat de șinilele unui tanc rusesc, dar acum sunt bine, fără nici un fenomen din prima zi, doar o senzație recurentă de “cosmos”.