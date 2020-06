Președintele Ucrainei şi câţiva demnitari de la Kiev, amendați pentru că au încălcat măsurile de carantină

Şi şefii de stat şi de guvern se supun legilor şi sunt amendaţi dacă încalcă legea, mai ales când e vorba de respectarea carantinei. Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, şi câţiva demnitari de la Kiev au fost amendați după ce în timpul unei vizite de lucru în Hmelnițki în 3 iunie au băut cafea într-un restaurant. Asta deși doar terasele erau deschise, potrivit legii.



Nu se știe cât va plăti liderul de la Kiev pentru încălcarea normelor de carantină. În Ucraina, amenda maximă e de 34 de mii de hrivne, echivalentul a 22 de mii de lei moldovenești. Președintele Zelenski a declarat că e vinovat şi că nu va contesta amenda.

Anterior, și premierul român, Ludovic Orban, a ajuns în presă după ce, de ziua sa de naștere, a fost surprins fumând și consumând alcool în biroul de la guvern, unde era cu mai mulți colegi. În plus, nimeni nu purta mască. Premierul şi-a recunoscut greşeala.

"Odată ce a apărut această fotografie, pe care eu n-am negat-o, am recunoscut-o, ea în sine reprezintă o probă a faptului că am încălcat legea şi că am comis două contravenţii şi am spus că mi se pare normal să plătesc amenda. Am plătit amendă maximă", a menţionat Ludovic Orban, premierul României.



În Ucraina sunt peste 29 de mii de bolnavi de COVID-19, iar în România, aproape 21 de mii.