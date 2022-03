Președintele Ucrainei s-a adresat Congresului Statelor Unite. Zelenski a cerut din nou o zonă de interdicție aeriană

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a adresat, miercuri, 16 martie, Congresului Statelor Unite și a cerut parlamentarilor americană mai mult ajutor pentru Ucraina pentru ca țara să poată să țină piept invaziei rusești, începută acum trei săptămâni. Zelenski a cerut din nou o zonă de interdicție aeriană sau, în lipsa acesteia, ajutor militar - avioane de luptă sau sisteme de apărare. În final, președintele ucrainean a făcut apel la crearea unei noi organizații internaționale pentru prevenirea războaielor și pentru ajutor umanitar, relatează Digi24.

„Doamnă președinte, membri ai Congresului, doamnelor și domnilor, americani, prieteni, sunt mândru să vă salut din Ucraina, din capitala noastră, Kiev, un oraș care este atacat cu rachete de trupele ruse, în fiecare zi. Însă nu renunță. Nici măcar nu ne-am gândit la asta pentru o secundă, la fel ca multe alte orașe și localități din țara noastră frumoasă, lovită de cel mai greu război de la Al Doilea Război Mondial. Am onoare să vă salut în numele poporului ucrainean, oameni curajoși și iubitori de libertate, care vreme de opt ani au rezistat în fața agresiunilor ruse.

Acum, destinul țării noastre se decide, destinul poporului nostru – dacă ucrainenii vor fi liberi, dacă vor putea să-și mențină democrația. Rusia nu ne-a atacat doar pe noi, nu doar teritoriul nostru, nu doar orașele noastre, a pornit o ofensivă brutală împotriva valorilor noastre, valorile noastre umane de bază. Au venit cu tancurile împotriva libertății noastre, împotriva dreptului nostru de a trăi liber în propria țară, împotriva viitorului nostru, împotriva dorinței noastre de fericire, împotriva viselor noastre naționale, aceleași vise pe care și voi, americanii, le aveți.

Ca toată lumea în SUA, îmi aduc aminte de memorialul de la Rushmore, chipurile președinților voștri importanți, cei care au pus fundația Statelor Unite așa cum sunt ele astăzi, democratice, independente și libere și care au grijă de toată lumea, de fiecare om care muncește cu sârguință, care trăiește onest și respectă legea. Noi, în Ucraina, vrem același lucru pentru poporul nostru.

În istoria voastră măreață aveți pagini care vă vor permite să îi înțelegeți pe ucraineni, să ne înțelegeți acum când avem nevoie de voi. Aduceți-vă aminte de Pearl Harbor, acea dimineață groaznică, 7 decembrie 1941 când cerul vostru s-a umplut de avioane care vă atacau, aduceți-vă aminte, aduceți-vă aminte de 11 septembrie, acea zi teribilă când răul a încercat să vă transforme orașele în câmpuri de luptă, când oameni nevinovați au fost atacați, atacați din aer.

Țara noastră trece prin aceleași lucru în fiecare zi acum. În fiecare noapte, de trei săptămâni, o mulțime de orașe ucrainene – Odessa și Harkov, Cernihiv și Sumî, Jitomir și Mariupol. Rusia a transformat cerul Ucrainei într-o sursă de moarte pentru mii de oameni. Trupele ruse deja au tras peste 1000 de rachete spre Ucraina, nenumărate bombe care ne omoară cu precizie. Este o teroare pe care Europa n-a mai cunoscut-o de 80 de ani și cerem un răspuns la această teroare de la întreaga lume. Este prea mult ce cerem? Să se creeze un spațiu de excludere aeriană deasupra Ucrainei pentru a salva oameni. Este prea mult? O zonă umanitară de excludere aeriană prin care Rusia să nu ne mai poată teroriza orașele.

Dacă cerem prea mult, oferim o alternativă – avem nevoie de avioane puternice care să ne apere poporul, să apere Europa, știm că există și că le aveți, dar ele sunt la sol, nu în cerul ucrainean, nu ne apără poporul.

Am un vis – aceste cuvinte le știți cu toții – Am un vis, am o nevoie. Trebuie să protejez cerul nostru. Avem nevoie de ajutorul vostru. Asta înseamnă același lucru, același lucru la care vă gândiți când spuneți „Am un vis”.

Ucraina este recunoscătoare pentru ajutorul SUA, pentru tot ce guvernul și poporul vostru a făcut pentru noi. Sunt recunoscător președintelui Biden pentru implicarea sa personală, pentru angajamentul lui sincer pentru apărarea Ucrainei și democrației în toată lumea. Vă sunt recunoscător dumneavoastră pentru rezoluția care recunoaște crimele comise împotriva poporului ucrianean.

E adevărat, în cea mai neagră perioadă pentru noi, pentru toată Europa, vă cer să faceți mai mult. Pachete noi de sancțiuni sunt necesare, constant. În fiecare săptămână. Până când rușii se opresc. Sancțiunile sunt necesare pentru toți cei care susțin acest regim nedrept. Propunem ca SUA să sancționeze toți politicienii ruși care rămân în birourile lor și nu rup legăturile cu cei responsabili de agresarea Ucrainei.

De la membrii Dumei de Stat până la fiecare oficial fără morală. Toate companiile americane trebuie să părăsească piața rusească pentru că este inundată de sângele nostru.

Doamnelor și domnilor din Congres, vă rog să acționați, dacă aveți companii în districtele dumneavoastră care finanțează mașinăria de război a Rusiei, vă rog să puneți presiune, să vă asigurați că rușii nu primesc nici măcar un cent pe care să-l folosească apoi pentru a încerca să distrugă poporul ucrainean.

Toate porturile americane ar trebuie închise pentru bunuri rusești. Pacea e mai importantă decât banii și trebuie să apărăm acest principiu în toată lumea. Noi deja am devenit o parte a coaliției anti-război care unește multe țări, toți cei care au reacționat la decizia lui Putin de a invada. Dar trebuie să facem mai mult, trebuie să creem noi instrumente pentru a răspunde rapid și să oprim invazia.

Ar fi drept dacă s-ar încheia într-o zi, în 24 de ore, dacă răul ar fi pedepsit imediat. Astăzi, lumea nu are astfel de instrumente, războaiele din trecut i-au făcut pe predecesorii noștri să creeze instituții care să ne protejeze de război. Dar ele nu funcționează, avem nevoie de unele noi. Vă propunem să creem o asociație U-24, uniți pentru pace. O uniune a țărilor responsabile care au puterea și conștiința să oprească conflicte imediat, să ofere asistență în 24 de ore dacă e nevoie, chiar și arme și sancțiuni dacă e nevoie.

Dacă o astfel de alianță ar exista azi, am putea să salvăm mii de vieți în multe țări ale lumii, cei care vor pace, care suferă nedreptăți inumane.

Să fii liderul lumii înseamnă să fii liderul păcii. Pacea nu depinde doar de tine și de poporul tău, depinde și de cei de lângă tine, de cei care sunt puternici. A fi puternic înseamnă a fi curajos și pregătit să lupți pentru viața și libertatea cetățenilor, ca cetățeni ai lumii, pentru drepturile omului, pentru libertate și pentru dreptul de a trăi decent și pentru dreptul de a muri când îți vine vremea și nu când vrea altcineva.

Astăzi, poporul ucrainean nu apără doar Ucraina, apărăm valorile lumii și Europei în numele viitorului.

Acum, am aproape 45 de ani. Astăzi, vârsta mea s-a oprit odată cu inima a peste 100 de copii. Nu văd niciun sens al vieții dacă nu poate opri moartea. Ca lider al țării mele, îi spune președintelui Biden, sunteți liderul țării dumneavoastră mărețe, vă doresc să fiți și liderul lumii, iar să fii liderul lumii înseamnă să fii liderul păcii.

Vă mulțumesc!

Glorie Ucrainei!”, a spus președintele Ucrainei în fața Congresului SUA.