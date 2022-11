Președintele țării, Maia Sandu, a discutat cu liderul Ucrainei Volodymyr Zelensky

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat cu liderul Ucrainei Volodymyr Zelensky problemele din sectorul energetic. Discuţia celor doi lideri a avut loc joi. Ambii președinți au fost laconici, descriind discuţiile pe rețelele de socializare.

Un scurt mesaj a fost postat pe twitterul Maiei Sandu. Ea a scris doar că a discutat cu Zelensky despre evoluțiile de securitate din regiune, inclusiv recentele atacuri cu rachete rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, care au încălcat securitatea țării noastre. Potrivit acesteia, liderii au vorbit și despre problemele energetice cu care ne confruntăm. Președintele Moldovei nu a oferit mai multe informații nici jurnaliștilor noștri.



Volodymyr Zelensky de asemenea a menţionat dialogul dintre șefii celor două țări în tradiționala sa adresare poporului de joi seară.



"În special, astăzi am vorbit despre provocările energetice cu Președintele Republicii Moldova. Consecințele groaznice ale agresiunii hibride rusești sunt resimțite de toți europenii și de cetățenii Moldovei. Am discutat cu doamna Sandu despre ce putem face împreună în interesele oamenilor noştri și pentru a ne proteja statele”.



Amintim că pe 27 iunie a acestui an, Maia Sandu s-a întâlnit cu Volodymyr Zelensky la Kiev. Atunci, liderii celor două țări au convenit asupra cooperării dintre Moldova și Ucraina în sfera economică și energetică, precum și în procesul de aderare la Uniunea Europeană.