Președintele țării a avut o întrevedere cu șeful Misiunii OSCE în Moldova. Despre ce au discutat oficialii (VIDEO)

Șeful statului, Igor Dodon, a avut astăzi o întrevedere de lucru cu Claus Neukirch, șeful Misiunii OSCE în Moldova. Oficialii au discutat despre un spectru larg de chestiuni cu privire la interacțiunea dintre conducerea Moldovei și această organizație internațională, dar și despre activitatea OSCE pe teritoriul Republicii Moldova.

Totodată, aceștia au discutat și despre lansarea campaniei prezidențiale din țara noastră.

În acest context, am menționat importanța poziției consolidate a partenerilor internaționali, care a fost exprimată de nenumărate ori în anii precedenți în Declarația comună a Consiliului de Miniștri ai Afacerilor Externe din cadrul OSCE. În document este subliniat faptul că soluționarea cuprinzătoare, pașnică și durabilă a conflictului transnistrean trebuie să fie realizată pe baza suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova în cadrul frontierelor sale recunoscute pe plan internațional, cu un statut special pentru Transnistria, cu respectarea garantată a drepturilor politice, economice și sociale ale populației din regiune.", a scris Dodon pe pagina sa de Facebook.

"În mod special am vorbit despre participarea OSCE și ODIHR la monitorizarea procesului electoral. Am subliniat faptul că Republica Moldova este interesată de o bună cooperare cu observatorii OSCE.

Igor Dodon a menționat și despre faptul că a discutat cu șeful Misiunii OSCE despre rezultatele întrevederii lui cu liderul regimului separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski.

"De asemenea, am analizat rezultatele întrevederii pe care am avut-o la finele lunii iulie cu liderul Transnistriei, Vadim Krasnoselski subliniind importanța implementării în continuare a măsurilor de consolidare a încrederii. În acest context, am făcut un schimb de opinii vizavi de pregătirea următoarei runde de consultări în formatul „5+2”.", a scris Dodon.