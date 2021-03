Preşedintele rus, Vladimir Putin, nu a avut reacţii adverse după ce s-a vaccinat împotriva COVID-19, cu excepţia unui disconfort la mână. Declaraţia fost făcută de la liderul de la Kremlin într-un interviu pentru presa rusă. Oficialul spune că în primele zile şi-a măsurat periodic temperatura, dar totul a fost în regulă.



"Dacă apăs pe acest loc, se simte şi acum un disconfort. Acestea sunt toate reacţiile adverse. Nu am făcut sport timp de trei zile. Nu am jucat hochei, nu am fost în sala de forţă şi nici nu am înotat", a declarat Vladimir Putin.



Vladimir Putin s-a imunizat în 23 martie, dar nici până acum nu se ştie cu care vaccin. Anterior, însă, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că toate cele trei seruri rusești sunt absolut sigure.

Preparatul Sputnik VE a fost înregistrat în 11 august 2020, chiar dacă testele clinice nu erau finalizate.

În 14 octombrie anul trecut a fost înregistrat al doilea vaccin denumit "Epivaccorona", iar în februarie, ministerul rus al Sănătății a înregistrat serul "Covivak", care la fel nu a ajuns în etapa a treia de testare clinică. Rusia a demarat campania de vaccinare în masă din ianuarie.