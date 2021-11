Preşedintele României a desemnat un candidat la funcţia de premier

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind desemnarea lui Nicolae Ciucă în calitatea de candidat la funcţia de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi listei noului Guvern, a informat Administraţia Prezidenţială, transmite Agerpres.Şeful statului a anunţat, luni, după consultările de la Palatul Cotroceni cu formaţiunile şi partidele parlamentare, desemnarea lui Nicolae Ciucă drept candidat la funcţia de premier."S-a încheiat sesiunea de consultări pe care am convocat-o cu partidele parlamentare. Am constatat că în Parlamentul României s-a format o majoritate solidă, o majoritate din care fac parte PNL, PSD, UDMR şi grupul minorităţilor. Reprezentanţii acestei majorităţi au dorit să vină împreună la consultări, am acceptat acest lucru şi în acest format am avut o discuţie pe care o consider foarte bună. Această majoritate mi-a propus un nume de premier, propunere pe care am acceptat-o. În consecinţă, îl desemnez pe domnul Nicolae Ciucă pentru a forma o echipă guvernamentală şi pentru a se prezenta în faţa Parlamentului României pentru votul de încredere", a declarat preşedintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni.