Preşedintele Republicii Moldova, vizită oficială la Bruxelles. Maia Sandu a avut o întrevedere cu Comisarul pentru vecinătate și extindere, Olivér Várhelyi

Sandu a scris că "Republica Moldova are nevoie de ajutor pentru a atenua impactul crizei economice și sanitare, pentru a sprijini agricultorii și antreprenorii. Interesul Republicii Moldova este să extindem și să aprofundăm cooperarea cu UE în mai multe domenii, inclusiv pe dimensiunea politicii externe, precum și în ce privește integrarea continuă în domeniile economic, energetic, de protecție a mediului și al serviciilor. Am discutat despre modul în care putem colabora cu Uniunea Europeană pentru a reuși să creăm noi locuri de muncă și noi oportunități, precum și despre modalitățile prin care UE poate sprijini Republica Moldova în vederea lansării proiectelor în sistemul energetic și de infrastructură".

Potrivit lui Sandu, cooperarea și asistența directă de la UE către localități și primării este foarte importantă pentru Republica Moldova, precum şi ajutorul pentru a diminua efectele pandemiei.

"Acest tip de susținere ne-ar ajuta să consolidăm democrația la nivel local și să micșorăm dependența administrației locale față de finanțarea condiționată prin presiuni politice. De asemenea, am solicitat majorarea sprijinului dedicat pentru Republica Moldova pentru anii urmatori. Am subliniat că ajutorul UE este foarte important pentru stabilizarea situației economice din țara noastră, mai ales pentru a diminua efectele pandemiei. Ne dorim o colaborare strânsă cu Comisia Europeană în vederea modernizării țării noastre în beneficiul tuturor cetățenilor", a scris Maia Sandu.

Amintim că președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, se află astăzi şi mâine într-o o vizită oficială la Bruxelles. În cadrul acesteia, Sandu are planificate întrevederi cu mai mulţi oficiali de rang înalt din cadrul instituțiilor Uniunii Europene.