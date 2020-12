Președintele raionului Dubăsari, suspendat din funcție. Grigore Filipov spune că decizia este ilegală

Președintele raionului Dubăsari, Grigore Filipov, a fost suspendat din funcție cu votul a 14 consilieri raionali din partea PAS, Platforma DA, PDM, PCRM şi a celor independenți. Motivul deciziei sunt mai multe acuzații grave, printre care administrarea frauduloasă a Consiliului Raional, admiterea conflictului de interese, lipsa de reacție la instalarea posturilor ilegale de către administrația nerecunoscută de la Tiraspol, dar și o presupusă mituire a alegătorilor. Grigore Filipov respinge toate acuzațiile și susține că decizia consilierilor este ilegală. Totodată, din motiv că nu ar fi reacționat la pretinsele fărădelegi ale lui Filipov, a fost demis vicepreședintele raionului, Sergiu Grigoriev. Acesta, la fel, neagă acuzațiile și le califică drept politice.

Potrivit deciziei Consiliului Raional Dubăsari, președintele raionului a fost suspendat pentru 60 de zile, iar acțiunile lui vor fi investigate de o comisie de anchetă. Drept argument sunt aduse și imaginile video, apărute recent pe internet, din care rezultă că Filipov ar mitui alegătorii.



PAVEL RUSU, consilier raional Dubăsari, PDM: "Această suspendare vine în urma calificativului dat de către Consiliul Raional în data de 4 septembrie. Este suspectat că a săvârșit mai multe acțiuni ilegale care contravin mandatului și statului. Dumnealui foarte dubios a administrat surse financiare destinate reparației și întreținerii drumurilor."

Grigore Filipov a scris pe pagina sa de Facebook că decizia contravine Legii privind administrația publică locală, care nu prevede procedura de suspendare, de aceea va continua să-și exercite atribuțiile de serviciu. Filipov a mai precizat că "dincolo de atacul la imagine, acesta a fost un atac cu scop politic".



Contactat pentru o reacţie, şi vicepreședintele demis al raionului Dubăsari, Sergiu Grigoriev, respinge acuzaţiile ce i se aduc.



SERGIU GRIGORIEV, fostul vicepreședinte al raionului Dubăsari: "Le consider acuzațiile aberante. Vreau sa aduc la cunoștință că eu am depus cerere încă în data de 16, cererea prealabilă privind apărarea onoarei și demnității, a adus în eroare mai mulți consilieri și aceștia au votat eliberarea mea din funcție. Consider că aceste lucruri au fost făcute în context politic, pe fapt că sunt membru al Partidului Socialiștilor".



În vara acestui an, Platforma DA a depus un denunț la procuratură în privința președintelui raionului Dubăsari, Grigore Filipov. Atunci, au fost reclamate mai multe ilegalități în contextul instalării celor 37 de posturi militare ilegale de către forțele separatiste de la Tiraspol în Zona de Securitate a raionului Dubăsari. În baza denunțului a fost pornit un proces penal.