Președintele PSRM, Igor Dodon, a votat. "Vă îndemn să votăm pentru cei care știu să făurească, nu să fure miliarde"

Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, și-a exercitat dreptul la vot. El a venit la secția de votare, însoțit de fiul său major.

"Vă îndemn să votăm pentru cei care au grijă de Republica Moldova, pentru cei care știu să făurească, nu să fure miliarde și să le ducă on offshor-uri. Eu cred că aceasta contează astăzi. Am votat pentru cei care vor asigura pacea în Republica Moldova, pentru cei care nu vor provoca pe Nistru, în Găgăuzia sau la nordul țarii. Am votat pentru echipa care ar putea reuni țara și ar putea soluționa problema nistreană și nu va incita la un niu conflict", a declarat Igor Dodon.

Președintele PSRM, de asemenea a menționat că toate campaniile electorale pe care le-a condus au fost organizate împreună cu echipa de profesioniști locală.