Președintele PDM, Vlad Plahotniuc: Dăm semnalul unei schimbări importante în Republica Moldova

Moldovenii sunt gata și sunt dornici să-și făurească viitorul cu propriile mâini, un viitor, așa cum îl vor ei, dar pentru asta, au nevoie de politicieni care să muncească pentru țară, care să le ofere stabilitate, siguranță și încredere în ziua de mâine. Este mesajul transmis de președintele PDM, Vlad Plahotniuc la Adunarea Națională "PDM Pentru Moldova."

"Privesc acum, acest public frumos în Piața Marii Adunări Naționale și înțeleg încă o dată, mai bine ca oricând, de ce mulți spun că Partidul Democrat este un partid puternic, cu o echipă impresionantă!



Într-adevăr, suntem un partid puternic și nu doar prin faptul că ne aflăm acum la Putere, dar prin solidaritatea noastră, prin capacitatea extraordinară de mobilizare pe care o avem și prin energia fantastică pe care o emanați acum în PMAN.



Vă mulțumesc tuturor celor prezenți astăzi aici, care ați venit în zi de odihnă, de departe, din toate raioanele țării, văd aici colegi din Briceni, Soroca, Comrat, Caahul, Bălți,Chișinău - apreciez mult gestul vostru de susținere a Partidului Democrat, singurul partid, cu membri și simpatizanți în toate localitățile Republicii Moldova.



Copiii, pe care i-ați văzut în clipul, difuzat mai devreme, ne spuneau că vor ca maturii să muncească mai mult pentru Moldova, că-și doresc o țară mai sănătoasă și vor ca oamenii de la noi să fie mai buni, iar o fetiță ne-a spus că își dorește ca lumea să nu mai creadă toate vorbele rele, care se spun despre țara noastră.



Am văzut cu toții o lecție extraordinară de patriotism, pe care ne-o oferă acești copii, o generație extrem de sinceră, cu o sensibilitate pură față de fenomenele din jur.



Pentru viitorul acestor copii ne-am adunat astăzi aici, pentru ca împreună, să dăm semnalul unei schimbări importante în Republica Moldova.



Mă refer aici la modului în care să ne făurim destinul și viitorul ca țară și ca popor.



Timp de 27 de ani, au existat trei direcții, trei direcții în care politicienii din Republica Moldova au încercat să-i ducă pe moldoveni: una este calea spre Uniunea Europeană, alta este calea eurasiatică și cea de-a treia cale este calea unirii cu România.



Fiecare dintre aceste trei direcții a avut de-a lungul timpului o anumită susținere, moldovenii mereu fiind ademeniți cu povestea că problemele lor se vor rezolva de undeva din afara țării.



Prea mult Moldova a așteptat ca altcineva să-i construiască viitorul, din afara țării, din exterior.



Noi însă, credem, că acum moldovenii sunt gata și sunt dornici să-și făurească viitorul cu propriile mâini, un viitor, așa cum îl vor ei, dar pentru asta, au nevoie de politicieni care să muncească pentru țară, care să le ofere stabilitate, siguranță și încredere în ziua de mâine.



De aceea, ne-am adunat astăzi aici pentru a merge împreună pe o nouă cale, cea de-a patra cale, pe care nimeni nu a avut curajul să pornească până acum.



Este vorba despre calea pro-Moldova, pentru Moldova, calea, care duce spre moldoveni, spre rezolvarea problemelor concrete ale oamenilor, ale noastre, ale tuturor.



Despre faptul ca Moldova să pornească pe un nou drum nou, am vorbit prima dată acum doi ani, când am devenit președintele Partidului Democrat.



Am decis atunci cu toții atunci că ne vom apropia mai mult de preocupările oamenilor și că ne vom face prioritățile de guvernare după nevoile pe care le au ei.



Ulterior, la întâlnirile pe care le-am avut cu cetățenii, inclusiv cu mulți dintre dumneavoastră, prezenți astăzi aici, în această piață, am analizat, ce înseamnă să faci politică pentru Moldova și am ajuns, împreună, la aceleași concluzii.



Să faci politică "pentru Moldova" înseamnă să avem încredere în noi, să ne păstrăm tradițiile, valorile, originalitatea noastră ca popor, cu istorie bogată în evenimente cu victorii și cu drame care ne-au marcat memoria și sufletul.



Politica "pentru Moldova" înseamnă să fim un popor consolidat, în care fiecare etnie să fie respectată și prețuită, înseamnă să vorbim cu toții împreună de bine, în străinătate, despre țara noastră, după exemplul altor popoare, care la fel au trecut prin greutăți, dar și-au iubit prea mult țara ca să-și permită să o ponegrească.



Politica "pentru Moldova" înseamnă că satele moldovenești vor fi la fel de pline de activitate, ca altădată: sate cu infrastructură bună, cu drumuri asfaltate și aprovizionate cu apă, sate cu mulți copii, pentru care să fie renovate grădinițele și redeschise școlile, pentru care să avem medici de familie în fiecare localitate, sate cu locuri de muncă în ateliere sau în câmp, astfel încât oamenii să nu fie nevoiți să plece peste hotare.



Și în sate, și în orașe, oamenii trebuie să primească salarii mai mari, și noi vom veni foarte curând cu o reformă bună în acest sens.



Politica "pentru Moldova" înseamnă, că noi vom continua împreună să preluăm tot ce este mai bun în modelele de trai din Europa, astfel, încât să aducem bunăstarea aici, acasă, în Moldova, pentru viitorul copiilor noștri și pentru afirmarea noastră ca societate modernă.



Politica "pentru Moldova" înseamnă să ne restabilim demnitatea noastră națională și să avem un rol activ în relațiile externe. Nu mai putem tolera statutul de obiect al geopoliticii, cum am fost în ultimele decenii, când toți, cui nu-i era lene, ne dictau ce să facem, unde să mergem, de cine să ascultăm sau la ce să visăm.



Moldova are dreptul la propria viziune, la propriul cuvânt în relațiile cu cei din străinătate. Noi avem dreptul la propriul destin, ca să-l făurim după voința noastră. Doar în așa mod putem să dobândim suveranitatea noastră autentică.



Cred că acest concept, pro-Moldova, va reprezenta de acum înainte doctrina de stat, va fi doctrina națională, de care am dus lipsă de la Independență încoace.



Acum, în sfârșit, o avem, și sunt bucuros să o prezint astăzi în fața unui public atât de numeros.



Realizarea acestei viziuni este o misiune foarte grea, dar deloc imposibilă, noi vom demonstra că este în puterile noastre să mișcăm lucrurile în direcția cea bună.



Avem pentru asta și caracter, și capacitățile necesare, și, cel mai important, dorința noastră comună.



Așa cum am văzut, copiii noștri vor ca noi să muncim mai mult, să fim uniți, să ne iubim țara și să nu mai vorbim urât despre ea. Adică, ei ne cer, de fapt, să fim pentru Moldova, să începem să fim mai constructivi și mai pozitivi, să ne facem singuri ordine în țară, ca niște gospodari adevărați.



Vă invit astăzi pe toți să pornim împreună pe această cale nouă, care duce spre inima Moldovei, spre împăcarea națională a noastră ca popor, dar și spre multă muncă în folosul țării. Iată de ce Partidul Democrat este pentru Moldova!



A patra cale, de fapt, adevărata cale pentru viitorul nostru, duce la acești copii, la visele și speranțele lor, la un viitor frumos, Aici, Acasă, în Moldova", a spus președintele PDM, Vlad Plahotniuc în cadrul Adunării Naționale "PDM Pentru Moldova".