Președintele PDM, Vlad Plahotniuc candidează pentru fotoliul de deputat pe lista naţională şi în circumscripţia uninominală din Nisporeni

Preşedintele Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, candidează pentru fotoliul de deputat atât pe lista naţională, cât şi în circumscripţia uninominală cu numărul 17, din raionul de baştină, Nisporeni. Politicianul a depus, astăzi, dosarul de înscriere la Consiliul electoral de circumscripție din această localitate şi le-a promis localnicilor că Nisporeni va deveni un raion model.

" Bună ziua! – Bună ziua, dl președinte! Luați loc, vă rog! Dați-mi, vă rog, dosarul. Dle președinte, dosarul dvs. este primit, în trei zile noi îl examinăm. Până atunci, vă dorim succese. Am avut onoarea să vă văd alături. Vă mulțumesc și spor la lucru în continuare", a declarat Vlad Plahotniuc, preşedintele PDM.



Vlad Plahoniuc este primul care a depus dosarul de înscriere la Consiliul electoral de circumscripție din Nisporeni.



"Am ales Nisporeniul, pentru că sunt băștinaș din Nisporeni, ador oamenii de aici, mă reprezintă, am făcut multe lucruri bune pentru Nisporeni și vreau să-mi continui această muncă", a menționat Vlad Plahotniuc, preşedintele PDM.



1055 de băştinaşi şi-au depus semnătura de susţinere a liderului PDM. Localnicii spun că Vlad Plahoniuc este un om de încredere, de cuvânt şi care trebuie să le reprezinte interesele inclusiv în viitorul Parlament.



"Unicul om care se ţine de promisiuni. Ce a promis până acum toate a îndeplinit. Credem mai departe tot aşa o să fie."



"Îl susţinem pentru că domnul Plahotniuc este o persoană a faptelor şi nu a vorbelor. Sperăm că anume cu venirea lor în Parlament ţara noastră va deveni şi mai bogată, şi mai prosperă. "



"Îl susţinem şi ne mândrim cu dânsul. Datorită lui, s-au făcut toate proiectele de la noi din comună. Dumnealui este de nădejde."



"E un om din raionul nostru şi credem că el o să mai facă ceva pentru noi. E om de treabă."



"A făcut multe pentru raionul Nisporeni şi inclusiv pentru fiecare sat."



"Am venim să susţinem Partidul Democrat, schimbările în ţară. După alegeri sa avem o ţară, un stat puternic. "



"Aceste semnături sunt de fapt și un angajament al meu pe care mi-l asum să fac din Nisporeni un model exemplar al unui raion în dezvoltare, a unui raion care se modernizează", a declarat Vlad Plahotniuc, preşedintele PDM.



Înainte de a depune dosarul la Consiliul electoral de circumscripție, liderul democrat a participat la Forumul "PDM pentru Moldova", organizat la Nisporeni, la care au fost prezenţi atât colegi de partid şi simpatizanţi ai formaţiunii, cât şi consăteni. Printre ei, şi fosta profesoară de Limba şi Literatura Română, Elena Dobzeu, care a avut doar cuvinte de laudă la adresa elevului său.



"Un om cu demnitate, un om care îşi iubeşte ţara, care îşi iubeşte pământenii, grozeştenii, nisporenenii şi în aceiaşi măsură îşi iubeşte şi oamenii. Omul care ştie să muncească cu dăruire, omul care ştie să muncească cu pasiune, care pune suflet. Raionul Nisporeni în ultimii ani a renăscut ca pasărea phoenix din propria cenuşă. De la mic şi până la mare, de la opincă şi până la vlădică cred că gândeşte ceea ce gândesc şi eu. Domnul Vlad Plahotniuc este omul potrivit la locul potrivit şi în timpul potrivit", a spus Elena Dobzeu, locuitoare a satului Grozeşti.



"După ce am auzit atâtea cuvinte bune, frumoase spuse de mine, mai ca să-l caut și eu pe acel Vlad Plahotniuc, cine e acesta? Sunt bucuros de fiecare dată să mă revăd aici acasă, în Nisporeni!" Sunt băștinaș din Nisporeni, îmi place să spun asta, mă mândresc cu asta și deja și sloganul nostru “Mă mândresc cu Nisporeni”.", a declarat Vlad Plahotniuc, preşedintele PDM.



Vlad Plahotniuc a vorbit despre lucrurile bune pe care le-a făcut pentru Nisporeni. Doar în acest an, au fost asfaltaţi peste 40 de kilometri de drum, au fost create locuri noi de muncă, reabilitate sistemele de apeduct şi canalizare şi au fost renovate mai multe obiective de menire socială, pentru care s-au cheltuit zeci de milioane de lei. Toate astea nu s-ar fi implementat, fără muncă asiduă.



"Muncim mult pentru obiectivele care le punem. A spus profesoara mea că sunt și ambițios. Cine spune încăpățânat, cine ambițios, nu cedez niciun obiectiv sau cel puțin nu a fost până acum un proiect care să-l abandonez sau să nu-l câștig. Ambiția mea aici este să câștig cu un scor mare, devastator. Cu muncă multă, aşa mi-a spus bunicul, oricum o să fii înainte la toţi. De atunci m-a pornit el, de la trei ani şi acum nu mă pot opri nici colegii", a afirmat Vlad Plahotniuc, preşedintele PDM.



Lucrurile bune nu se opresc însă aici, a dat asigurări liderul democraţilor. Vor continua majorările de salarii şi pensii, vor fi deschise noi locuri de muncă şi vor fi renovate drumurile şi instituţiile sociale. Vlad Plahotniuc susţine că are planuri mari atât pentru Nisporeni, cât şi pentru întreaga ţară, dar pentru asta însă este nevoie de susţinerea oamenilor.



"Cât de bun n-ar fi partidul, o dată la patru ani, partidele politice dau un examen în fața cetățenilor, care o să ne notifice ce am făcut noi, ce am făcut noi fiind la guvernare din 2016. Nu există un partid în RM decât Partidul Democrat. Nu există alterativă. Nu există alt partid politic în Republica Moldova care ar avea suficiente cadre, cunoştinţe, aceeaşi voinţă şi determinare să facă, să producă creştere economică care va sta la baza altor creşteri în salarii, în pensii, în ajutoare", a menționat Vlad Plahotniuc, preşedintele PDM.



Preşedintele PDM a reiterat că doar democraţii pot continua proiectele începute care le-au adus cetăţenilor beneficii şi bunăstare.



"Ăştia care vin habar nu au ce înseamnă guvernare. Ăştia care vin, aşa spun oamenii, vin să le fure salariile care le-am majorat, vin să le fure pensiile sau ajutoarele materiale. Cred în Moldova, cred în viitorul ei, cred în Partidul Democrat, în echipa Partidului Democrat, în colegii mei, în echipa teritorială din Nisporeni care mă reprezintă ca ambiție că sunt cei mai buni", a declarat Vlad Plahotniuc, preşedintele PDM.



"Mulțumim, dle președinte, stimați colegi! Ne mândrim cu Nisporeni și vreau să vă felicit, dle președinte, cu faptul că ați acceptat să fiți candidatul organizației raionale de partid al Partidului Democrat Nisporeni pe circumscripția noastră. Nisporenenii vă iubesc!", a spus Vasile Bîtca, preşedintele organizaţiei raionale Nisporeni a PDM.



Întrucât în data de 28 decembrie, Vlad Plahotniuc îşi sărbătoreşte ziua de naştere, toţi cei prezenţi la Forumul PDM i-au urat La Mulţi Ani!