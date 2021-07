Preşedintele PAS, Igor Grosu, şi-a exercitat dreptul la vot. Politicianul a votat pentru vremuri bune şi a îndemnat cetăţenii iasă la vot.



"Am votat pentru vremuri bune, pentru schimbare. Am văzut cât de frumos e să vezi oameni la 5 dimineață. Este un exemplu pentru noi, cei care avem secții lângă casă. Îndemn să ieşiţi la vot. Astăzi votul meu are aceiaşi greutate cât şi votul dumneavoastră. Mergeti şi votaţi.", a afirmat preşedintele PAS, Igor Grosu.