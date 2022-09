Turcia pledează pentru încheierea cât mai curând a războiului din Ucraina şi este preocupata de stabilitatea în regiune, inclusiv de securitatea, integritatea şi păstrarea independenţei Republicii Moldova.

Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului de la Ankara, Mustafa Șentop, aflat într-o vizită oficială la Comrat. Oficialul susţine că întreaga regiune este preocupată de criza energetică, iar Turcia este gata să caute soluții pentru ţările aflate în dificultate. La rândul său bașcanul Găgăuziei, Irina Vlah, a mulţumit autorităţilor turce că insistă de fiecare dată pe păstrarea unor relaţii bune între Chişinău şi Comrat.

Sărbătoare la Comrat. Aflat într-o vizită în regiune, președintele Parlamentului de la Ankara, Mustafa Șentop, a fost primit cu aplauze şi pâine şi sare de sute de elevi.



Gazdele au organizat şi un spectacol pentru oaspeţi.



Ulterior, Mustafa Șentop a avut o întrevedere cu conducerea Autonomiei Găgăuze. La eveniment au participat şi câţiva deputaţi PAS şi BCS. Oficialul turc a declarat că ţara sa depune eforturi considerabile pentru încheierea războiului din Ucraina.



"Noi dorim ca războiul să se termine cât de curând, să fie pace şi un echilibru în această zonă. Liderul nostru preşedintele Erdogan încearcă să asigure legătura dintre cele două ţări pentru a încheia acest război în cel mai scurt timp. Nu vrem ca în zona noastră să fie un nou atac un nou război sau un focar care să afecteze ţările de aceea ne luptăm pentru pace. Turcia întotdeauna susţine şi apără drepturile Republicii Moldova şi în acelaşi timp suveranitatea şi integritatea teritorială şi independenţa RM".



De asemenea, oficialul a spus că Turcia este preocupată de criza energetică din ţara noastră şi încearcă să identifice soluţii.



"Noi evaluăm toate posibilităţile pe care le avem pentru a încerca să asigurăm necesităţile de resurse energetice pentru ţările învecinate cum ar fi: Ungaria, România, Moldova şi Bulgaria".



La rândul său, başcanul Găgăuziei, Irina Vlah a mulţumit Turciei pentru suportul oferit pentru diferite proiecte, mai ales din domeniul educaţiei.



"Simţim o susţinere, suntem recunoscători că conducerea Turciei nu este indeferentă la ce se întâmplă aici şi Turcia de fiecare dată insistă pe îmbunătăţirea relaţiilor dintre Chişinău şi Comrat. Asta e important, deoarece suntem împreună de mulţi ani, dar sunt vremuri bune şi mai puţin bune".



Delegaţia Turciei a vizitat un colegiu construit din banii oferiţi de Guvernul Turciei. Acesta va fi inaugurat anul viitor şi va purta numele preşedintelui turc, Recep Erdogan.



"Colegiul Industrial din Comrat este unul dintre cele mai importante edificii construit în Găgăuzia cu ajutorul Turciei. După ce lucrările se vor încheia aici aproape 600 de studenţi vor putea învăţa cele mai moderne specialităţi. Pe acest teritoriu vor mai fi construite două cămine şi un complex sportiv".



"Am observat că din 1800 de absolvenţi ai clasei a noua, 1200 nu merg în a zecea. În a zecea merg doar 600. Am înţeles că pierdem tineri şi ne-am gândit să facem ceva pentru ei, să le oferim ceva în schimb ca să nu plece din Moldova. O să înveţe viitorii specialişti IT şi ingineri".



Un alt proiect realizat de Turcia este o grădiniță care a fost reparată şi deschisă în 2018. Aici merg 70 de copii.



"E de două ori mai bună decât alte grădiniţe pe care le avem în oraş. Avem teren de joacă, săli moderne, bucătărie. Material didactic. Aici copiii învaţă limba găgăuză şi română".



" - Care este jucăria preferată?- Păpuşa este acolo. Ce îţi place cel mai mult la grădiniţă să faci ? - Să mă joc".



"Îmi plac maşinile. Am mai multe. Arată care este jucăria preferată . Are baterii şi telecomandă. Dorm, mă trezesc şi mă joc cu maşinile"...



Precizăm că, președintele Marii Adunări Naționale a Turciei efectuează o vizită în Republica Moldova în perioada 15-16 septembrie.Până în prezent, prin intermediul Agenției Turce pentru Cooperare şi Coordonare, în Moldova au fost implementate peste 400 de proiecte în valoare de peste 400 de milioane euro. În acest an se împlinesc 30 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Republica Turcia.