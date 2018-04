Preşedintele parlamentului catalan, Roger Torrent, afirmă că doreşte să evite noi alegeri. Care este motivul

Preşedintele parlamentului regional catalan, Roger Torrent, aflat în vizită în Elveţia pentru a se întâlni cu reprezentanţi ai ONU, a declarat miercuri că noi alegeri 'nu sunt de dorit', în condiţiile în care regiunea spaniolă nu are încă un preşedinte, scrie agerpres.ro.

'Trebuie să întrebăm guvernul (central) şi tribunalelor spaniole: până când vor împiedica numirea (preşedintelui Cataloniei) să devină efectivă ? Deoarece guvernul spaniol şi instituţiile statului, în special tribunalele, sunt cele care o împiedică', a declarat Roger Torrent.



Dacă până la 22 mai nu va fi desemnat un lider regional, vor fi convocate automat noi alegeri regionale. Câtă vreme nu are executiv, Catalonia rămâne sub tutela Madridului, impusă după declaraţia de independenţă din 27 octombrie.



Miercuri, Roger Torrent a dat asigurări că 'nu intenţionează să epuizeze termenele date şi să organizeze alegeri, dimpotrivă'. 'Scenariul alegerilor este un scenariu care, din punctul meu de vedere, nu este deloc de dorit în Catalonia', a insistat el.



'Nu eu trebuie să propun candidaţii. Majoritatea parlamentară propune numele (...) În prezent, candidatul (la preşedinţia guvernului Cataloniei) este Jordi Sanchez', care se află însă în închisoare, a mai spus Torrent.



Săptămâna trecută, Curtea Supremă a Spaniei a decis menţinerea în detenţie a lui Jordi Sanchez, fost preşedinte al asociaţiei separatiste Adunarea Naţională Catalană (ANC), în timp ce Torrent a cerut justiţiei spaniole să-l elibereze din închisoare pentru a putea participa la dezbaterea în vederea învestirii sale.



La Geneva, Torrent s-a întâlnit cu un reprezentant al Înaltului Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului şi cu membri ai altor organizaţii.



De asemenea, el intenţionează să se întâlnească cu primarul oraşului Geneva şi cu alţi politicieni elveţieni, însă nu cu membri ai guvernului.



Această vizită are drept scop 'să caute sprijin internaţional pentru apărarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale şi pentru soluţionarea politică a conflictului', a spus el, precizând că întâlnirile urmează să continue până joi.