Preşedintele Parlamentului Andrian Candu, la FABRIKA. Principalele declarații

(20:55) Andrian Candu: Mesajul pe care aş vrea să îl aduc cetăţeanului e că să nu intre uneori în detaliile atât de tehnice şi a luptelor deschise sau în spatele uşilor închise. Confruntarea politică totdeauna a existat, dar cetăţeanul trebuie să înteleagă că Uniunea Europeană este singurul model acceptabil pentru dezvoltarea ţării noastre rapid şi calitativ. Noi am pierdut ani de zile pentru că am balansat între Est şi Vest. Valorile pe care le promovează UE sunt adevărate. Pentru noi asta este prioritatea. Noi, guvernul Republicii Moldova, parlamentul vom duce până la capăt acestă cale, ca într-o bună zi să fim membri ai UE. Noi vom rămâne dedicaţi pe programele pe care ni le-am propus până la capăt. Ne vom executa munca nostră indiferent dacă vom primi sau nu banii.

(20:50) Andrian Candu: România întotdeauna a avut trei priorităţi, Republica Moldova, NATO şi Uniunea Europeană indiferent de guvernări, indiferent de partidele politice care au fost la guvernare vreo dată în România, Republica Moldova a fost pe agenda prioritară a României. Să nu uităm că ţara noastră a beneficiat de multe asistenţe din partea României, nemaivorbind de SMURD. Sunt mulţi europarlamentari care indiferent de partid sunt foarte ataşaţi şi României şi Moldovei. Ei nu privesc neapărat cine guvernează în Republica Moldova ci le pasă de cetăţenii Moldovei.

(20:49) Andrian Candu: Ministerul de Externe caută loc pentru a construi o nouă ambasadă, una mult mai mare, mult mai confortabilă. Nu este vorba de plecarea din ţară ci de consolidare în ţară a prezenţei ambasadei Americane.

(20:45) Andrian Candu: De câţiva ani se discută şi la nivelul Uniunii Europene că prioritatea nu ar mai trebui să fie Parteneriatul Estic, sunt ţări ca Italia, Franţa care suferă mai mult de emigranţii din Africa. Germania este obosită de ceea ce se întâmplă în Ucraina. Vorbim de o reformatare a elemetelor şi Moldova trebuie să ia ce este mai bun din regiune. Trebuie să fim foarte inteligenţi în politica externă şi trebuie să profităm de profesionalismul regional.

(20:40) Andrian Candu: Relaţia cu SUA este una mul mai pragmatică, sunt si ei surprinşi de decizia Curţii Supreme de Justiţie. Americanii şi colegii din Congresul American ne-au dat asigurări că ne vor susţine în continuare şi vor încerca ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple. Ne aşteptăm şi la vizite importante din guvern şi din Congresul American. Ne confruntăm cu anumite dificultăţi aici în teritoriu şi doare dialogul trans-altantic ne poate crea confortul de care Moldova are nevoie. Anul trecut au fost executate diferite simulări de trecere a trupelor ruseşti a granitei Republicii Moldova ceea ce este interzis. În ziua în care ONU a votat retragerea armatei ruseşti de pe teritoriul Republicii Moldova, zeci de camioane transportă, fără semne de identificare muniţii şi armant în destinaţii necunoscute, orice acţiuni de a opri cele realizate au fost soldate cu eşec. Sunt elemente de tot ceea ce înseamnă războiul hibrid, atacuri cibernetice, propagandă.

(20:38) Andrian Candu: În SUA am discutat tot ceea ce ţine de reţelele de socializare versus alegerile deoarece tehnologiile moderne pot influenţa alegerile în sine. Noi trebuie să venim cu anumite soluţii până la alegerile parlamentare, noi vorbim despre revizuirea legii, cu unele elemente de sancţiuni, trebuie să venim cu anumite rectificări. În aceast exerciţiu electoral, un candidat a fost exclus din cursa electorală, de ce atunci Bruxelles nu a venit cu declaraţii foarte dure, înseamnă că cineva are de beneficiat din acest lucru. Aici toţi profită în afară de partidul de guvernare şi Guvernul.

(20:33) Andrian Candu: Este decizia Curţii Supreme de Justiţie care este irevocabilă şi care nu se discută. Este interzis potrivit legii să fie făcute alegerile locale, dacă eşti la sfâşitul unui an de mandat deoarece primarul nou care intră în fucţie cheltuie o grămadă de bani şi timp pentru investirea în funcţie. Ce s-a discutat la Strasbourg, deci am vorbit despre revizuirea legilor. Ne-am referit şi la faptul că orice încălcare trebuie să aibă o sacţiune proporţională. Dacă un oponent electoral încalcă legislaţia, sacţionează-l pe el nu anularea alegerilor.

(20:27) Andrian Candu: Noi suntem în context electoral şi noi suntem în context electoral. Toţi încep să se poziţioneze din punct de vedere politic.

(20:17) Andrian Candu despre suspendarea macrofinanciară de către UE: Rezoluţia care va fi votată are mai mult caracter de recomandare. Comisia putea să ia anumite decizii înainte de rezoluţie. Ieri pe lângă oficiali am discutat şi cu cei din grupurile politice, am discutat şi cu cei care fac majoritatea PAS, PPDA, PLDM, noi i-am întrebat de ce mergeţi în extremă, iar răspunsul a fost unul destul de deocheat, deci, vrem ca să vă pedepsim pe voi actuala guvernare ca cetăţenii să vadă, şi ca la următoarele alegeri parlamentare să câştige Maia Sandu. Prea multă politică se întâmplă la nivelul de cooperare între Republica Moldova şi Uniunea Europeană. Vreau să vorbesc despre Fondul Monetar Internaţional, pentru ei este important ca tote condiţiile să fie respectate, ca ulterior banii să ajungă pe contul Republicii Moldova. Toate tentativele noatre de a coopera au dus la zero, ei refuză această cooperare.

Noi vom fi pedepsiţi pe nederept şi nu vom primi această asistenţă macrofinanciară. Până la urmă gestul contează, decizia contează. Noi nu vom pune niciodată sub semnul întrebării valorile Uniunii Europene sau ajutorul pe care doresc să ni-l acorde. Vom continua tot ceea ce ne-am pus în gând, iar aici vorbesc de reformele pe care dorim să le implementăm pentru folosul cetăţenilor.

(20:13) Andrian Candu: Noi am discutat cu Comisa cu privința la două condiții. Ei au spus că vor să vadă că lucrează legislația, că lucrează oamenii. S-a mers mai mult decât s-a negociat, s-a intrat în detaliu.

(19:59) Andrian Candu, despre nevalidarea alegerilor: Dați-mi voie să mă refer la subiectul care a creat confuzia, despre navalidarea alegerilor din Chișinău. Pentru a înțelege ce s-a întâmplat, trebuie să ne întrebăm cine are avantaje, cine are dezavantaje și cine suferă. Guvernarea depune eforturi prin desfășurarea unor acțiuni, se lucrează cu toți partenerii noștri pe reforme structurale și țintite pe anumite domenii, de exemplu pe domeniul economic, unde vedem creșteri între 4 și 5 la sută. Se văd rezultate, evaluări pozitive din partea UE. Guvernul având rezultate bune, la câteva zile înainte de plata primei tranșe, cade peste politic o decizie privind invalidarea. Vă aduc aminte că partidul din care fac parte a recunosct alegerile, dar peste noapte vine o alegere din partea Curții de Justiţie. Noi, politicul, am fost sunați să facem ceva. Ce trebuie să facem? Să sunăm judecătorul? Competența Guvernului este de a lucra cu instrumente pe care le avem disponibile, noi trebuie să revizuim cele întâmplate. Chiar am discutat cazurile. Dragnea din România a fost condamnat pentru că în ziua alegrilor a mobilizat electoratul. Nimeni nu a pus la îndoială acele decizii. Poate instanța a fost prea dură. Suntem în fața unui fapt împplinit. Am discutat ce trebuie să facă Guvernul și Parlamentul: să cerem expertiza Uniunii Europene, americanii la fel ne vor ajuta. Legea trebuie s-o revizuim, s-o completăm. Vrem să ne consultăm și să creăm acest grup care să vină cu modificări și precizări. Poate trebuie să anulăm restricțiile din ziua alegerilor. Nu guvernarea profită de situație. Dacă Guvernul a semnat un acord cu UE privind îndpelinirea unor condiții, acel acord este un angajament, politicul și-a asumat acele angajamente. Dacă politicul nu a avut treabă cu această decizie, dacă ei nu sunt în dialog cu UE, întrebare este: de ce trebuie să fie pedpsit guvernul și guvernarea? Finalmente suferă cetățenii Republicii Moldova. Ieri în discuțiile cu comisarul Hann. Comisarul a spus că nu trebuie să se i-a decizii, pentru că spiritile sunt prea încălzite. Iată de ce, trebuie să analizăm cele întâmplate și să găsim soluții. Noi nu am primit nicio scrisoare privind stoparea, se speculează foarte mult, există confuzii. Oare merită acest lucru Guvernarea care și-a făcut temele pe acasă, sau cetățeanul care nu are treabă cu toate acestea?

Preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, este invitatul special la ediţia Fabrika din această seară. Împreună cu realizatorul Cristian Tabără vor discuta despre cât de invalidă este sau nu justiţia din Republica Moldova, despre cât de aproape ne mai sunt europenii şi americanii, despre ONU şi trupele ruse din Transnistria şi despre multe alte probleme "spinoase".

Nu rataţi ediţia FABRIKA de la 19:50 doar la PUBLIKA TV.

Emisiunea poate fi urmărită online şi pe PUBLIKA.MD/LIVE