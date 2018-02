Preşedintele Parlamentului, Andrian Candu la emisiunea Fabrika. Cele mai importante declaraţii

(UPDATE 20:55) Andrian Candu: Ne vom convoca împreună cu colegii pe acea lege și legislație care aduce beneficiu cetățenilor. Sunt sigur că Parlamentul împreună cu Guvernul vom reuși să ducem până la sfârșit ceea ce am început anii precedenți. Tot ceea ce noi ne-am propus cu siguranță va aduce rezultate. Vom duce până la sfârșit acest mandat ca să reușim.

(UPDATE 20:51) Andrian Candu: Să nu uităm despre cazul unde au fost spălați peste 20 de miliarde de dolari prin sistemul bancar al Moldovei cu Justiția din Republica Moldova și toată investigația a adus la ceea că banii provin din Federația Rusă, din anumite surse, inclusiv din serviciile secrete. La fel noi am organizat anul trecut o conferință internațională prin care am convocat la Chișinău cei mai buni experți pe tot ceea ce ține de televiziune și propagandă. Toți experții ne spuneau că în Republica Moldova aveți manipulare, propagandă și dezinformare din partea unor surse media, nemijlocit TV, din partea Federației Ruse. Ucrainenii ne spuneau vreți să ajungeți în război? Vreți să aveți ceea ce avem noi cu Crimeea? După care toate analizele noastre au dus la ceea că trebuie să luam măsuri.

(UPDATE 20:49) Andrian Candu: Ar trebui să avem o relație de pateneriat, dar pe de-o altă parte cetățenii noștri care călătoresc în Federația Rusă sunt intimidați, arestați chiar la nivel de miniștri. Deci nu putem vorbi despre niciun respect. Noi am încercat să găsim anumite soluții, dar la o mână întinsă părimeam o palma, iar la altă mână întinsă iar primeam o palmă, și, am zis ajunge.

(UPDATE 20:44) Andrian Candu: Pe parcursul ultimilor ani au fost tentative de a normaliza situația, de a arăta înțelegere și de a negocia. De foarte multe ori vedeam de la stat o atitudine care voia să domine și să controleze alți oameni. Tot ce se întâmplă în Transnistria e cu amestecul Federației Ruse. Armata, munițiile este a Federației Ruse. Instituțiile noastre de drept au identificat foarte multe pașapoarte rusești eliberate persoanelor care s-au născut în regiunea transnistriană.

(UPDATE 20:40) Andrina Candu despre atacurile armate provenite din Federația Rusă: Nu vrem altceva decât un respect reciproc. O cooperare practică, o înțelegere a faptului că Moldova nu este un stat sclav, precum unii o mai văd. Avem și noi demnitate și onoare și știm să ne apărăm interesele. Vrem să ne dezviltăm țara cum credem noi că este mai bine.

(UPDATE 20:30) Andrian Candu despre sincronizarea dintre Guvern şi Parlament: Elementul timpului şi calitatea sunt două elemente care fac diferită această sincronizare. În şedinţa de marţi dintre Parlament şi Guvern au fost discutate unele priorităţi ale Guvernului pe care ei se vor concetra, iar ulterior voi veni în Parlament. Pentru prima dată în acest an ministrul Finanţelor a spus că vor veni cu proiectul bugetului pentru anul 2019 în luna iunie în Parlament. Ceea ce înseamnă că la nivel de previziuni de muncă în luna iunie vom şti ce forţe trebuie să concentrăm pentru acea perioadă. Până atunci trebuie să facem anumite raportări. Până atunci trebuie să avem discuţii cu Curtea de Conturi, cu Inspectoratul Fiscal, cu Vama să vedem care sunt încasările, dar şi multe alte lucruri. Asta înseamnă cu o jumătate de an înainte să aprobăm legea bugetului, lucrile acestea se fac şi din punct de vedere electoral ca să nu o facem prin noiembrie când va exista competiţia politică şi poate să îţi piardă din calitate şi însăşi din elementul democratic al dezbaterilor, pe de altă parte e foarte bine ca să îţi programezi resursele financiare pe viitor, pentru un an sau pentru doi. Este o chestiune de sincronizare, timp, resurse, calitate, iar acesta este doar un exemplu. Noi am intrat în unele angajamente cu partenerii noştri de dezvoltare: Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială. Sunt programe care sunt agreate cu ei şi sunt procese de evaluare pe care noi ne-am propus să le îndeplinim.

(UPDATE 20:22) Andrian Candu: Evaluarea ex-post a legii este o prescurtare a expertizei post, după aprobarea unei legi. O lege are o anumita "durată de viaţă", ea se elaborează şi apoi se fac analize precum care ar fi efectul acelei legi, dar încă nu se ştie exact. Spre exemplu codul educaţiei care a fost aprobat acum 4-5 ani în urmă. Codul Educaţiei a avut anumite novaţii, elemete noi introduse în acest cod, după ce s-au introdus anumite cărţi, anumite reguli la examenele de bacalaureat. Aceste novaţii necesită o analiză, dacă a avut impact bun această lege sau nu. O astfel de analiză nu se poate de făcut într-o zi, o săptămână sau două, este necesar de 4-5 luni, după care se elaborează un raport dacă a avut efect pozitiv această lege sau nu. Şi dacă nu, care sunt recomandările, ce trebuie să se perfecţioneze, să se analizeze minuţios încât impactul ei să fie maxim pe parcurs. Acesta este un exemplu, însă astfel ar mai putea să existe şi în domeniul salarizării, locurilor de muncă, medicinei, pensiei şi multe altele. Spre exemplu anul trecut noi am aprobat legea pensiilor, încă este prematur să faci o astfel de evaluare, deşi unii colegi au propus să facem o expertiză ex-post puţin mai simplificată şi să vedem dacă cetăţenii au simţit efectele acestei reforme. Este o novaţie pentru Parlament, dar este clar cum se efectuează astfel de evaluări şi care este produsul acestei evalări. Este o metodologie clară cum se fac astfel de evaluări, ea a fost aprobată ieri de Biroul Permanent. Ei vin cu unele propuneri unde trebuie de implementat astfel de legi. Astfel, în Parlament se va lucra mult mai calitativ şi efectiv. O lege este ca un organism viu, iar noi trebuie permannet să o urmărim. Acum comisiile vor veni cu unele propunei, anume care sunt domeniile şi care sunt legile care trebuie să fie analizate. Ne vom consulta cu societatea civilă, vom identifica două trei legi ca să putem face o analiză foarte bună în aşa fel încât să vedem legile au fost sau nu aprobate, calitativ implementate şi dacă nu, care este cauza şi care îi sunt soluţiile.

(UPDATE 20:15) Andrian Candu: Trebuie să reiterăm că nu urmărim închiderea televizunilor, nu urmărim încălcarea dreptului la libera exprimare sau libertatea de acces la informaţie. Urmărim să intervenim doar când va exista o analiză, o expertiză. Urmărim ca cetăţenaul să aibă acces la o informaţie corectă.

(UPDATE 20:05) Andrian Candu, despre relația Moldovei cu Uniunea Europeană şi cu SUA: Nu putem să punem în aceeaşi oală UE şi SUA. Cu UE suntem stat asociat, avem angajamente. Avem cu UE Acordul de Asociere. Reforma Guvernului este una bună şi care va da rezultate. Reforma Parlamentului nu a fost cerută de UE, dar noi o vom face, la fel reforma salariilor nu ni s-a solicitat pentru acest an, dar fiind destul de importante aceste reforme pentru Moldova noi le-am iniţiat şi vrem să le ducem în continuare la bun sfârşit. Relaţia cu SUA e legată de dialogul strategic şi democraţie.

(UPDATE 20:03) Preşedintele Parlamentului: Transformările pe care le dorim e să prelungim acţiunile întreprinse anul trecut: perfecţionarea legislaţiei, ceea ce ţine de sistemul bancar, sectorul energetic este o prioritate, mediul de afaceri şi forma regulatorie, legislaţia audiovizualului, cooperarea cu societatea civilă, reforme în domeniul justiţie. Sunt şi elemente noi ce ţin de domeniul social: majorări de salarii, programul prima casă, locuri de muncă, lupta împotriva corupţiei. Cetăţenii aşteaptă de la noi o calitate a legilor.

(UPDATE 19:58) Andrian Candu: Trebuie să înţelegem că sunt şi emoţii, emoţiii umane. Am iniţiat un grup de lucru pentru a elabora un nou proiect al Parlamentului, un Cod de etică al deputaţilor. Noul Legislativ va avea şi deputaţi din circumscripţii uninominale, trebuie să avem şi un cod care să fie aprobat. Misunea etică de la care am pornit, dar şi controlul parlamentar este foarte important.

(UPDATE 19:55) Andrian Candu: Suntem optimişti şi încărcaţi cu energie pentru această sesiune de primăvaraă-vară, mai ales care cred eu că va fi una eficientă şi productivă. Lucruruile mari pe care trebuie să la facem sunt pentru această sesiune.

Preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, este invitatul din această seară al emisiunii Fabrika cu analistul media Cristian Tabără.



Preşedintele Parlamentului vine pentru a prezenta care sunt prioritățile și planul legislativ pentru anul 2018, ce este și cum va funcționa controlul parlamentar, ce înseamnă agenda sincronizată Guvern - Parlament, ce relații are și va avea Moldova cu Uniunea Europeană și cu Statele Unite ale Americii, precum și ce așteaptă Chișinăul de la Moscova în relația dintre Moldova și Federația Rusă.