Președintele Maia Sandu s-a întâlnit cu primarul orașului Strasbourg, Jeanne Barseghian. Subiectele discutate

Președintele Maia Sandu se află într-o vizită de lucru în Franța. Astăzi, șeful statului s-a întâlnit cu primarul orașului Strasbourg, Jeanne Barseghian. Cei doi oficiali au făcut schimb de opinii despre provocările moderne cu care se confruntă orașele europene, dar și despre posibilitatea de a organiza schimburi de experiență între primăria orașului Strasbourg și localitățile din Republica Moldova conduse de femei.

”Am avut astăzi, la Strasbourg, o întâlnire foarte caldă cu doamna Jeanne Barseghian, primara orașului Strasbourg, orașul de reședință al Consiliului Europei. Doamna primară este o cunoscută ecologistă și susținătoare a dezvoltării urbane verzi și o promotoare a implicării femeilor în politică și administrația locală.

I-am mulțumit doamnei Barseghian pentru susținerea primăriei or. Strasbourg în organizarea eficientă a votării cetățenilor moldoveni la alegerile din anul trecut în condiții de pandemie, dar și pentru găzduirea multor studenți moldoveni, care învață în acest oraș. Mi-am exprimat speranța că tinerii din Moldova vor reveni acasă după încheierea studiilor pentru a pune în practică în Republica Moldova ceea ce au învățat la Strasbourg.

Doamna primar m-a asigurat că va sprijini buna organizare a votării pentru cetățenii Republicii Moldova și la scrutinele următoare. Am făcut un schimb de opinii despre provocările moderne cu care se confruntă orașele europene, despre planurile de dezvoltare ale orașului Strasbourg. Am discutat și posibilitatea de a organiza schimburi de experiență între primăria orașului Strasbourg și localitățile din Republica Moldova conduse de femei, pe o platformă comună sub umbrela primăriei Strasbourg și a instituției prezidențiale din Moldova.”, a scris președintele Maia Sandu pe pagina sa de Facebook.