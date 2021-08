Președintele Maia Sandu nemulțumită de procurori: „Banii şi proprietăţile care le-au furat aceşti oameni sunt în continuare la dispoziţia lor”

Procurorii din Moldova nu-şi fac bine treaba, iar din această cauză unele persoane acuzate de corupţie în proporţii deosebit de mari reuşesc să se eschiveze de la răspundere penală şi să părăsească ţara.

Este declaraţia făcută de şeful statului în urma şedinţei Consiliului Suprem de Securitate. La întrevedere au fost invitaţi procurorul general, şeful PCCOCS, Ion Caracuian, dar şi proaspătul procuror-şef de la Anticorupţie, Adrian Bordianu. Niciunul nu s-a prezentat însă. La şedinţă a venit un singur reprezentant al Procuraturii Generale, a anunţat Sandu, fără să dea nume. Preşedintele s-a arătat indignat de activitatea procurorilor din ultima perioadă.



"Avem multe situații când personaje responsabile de abuzuri majore au părăsit Republica Moldova. Vedem lipse de progrese. Activitatea Procuraturii este anemică, dincolo de asta există şi suspiciuni că anumiţi procurori sunt implicaţi în protejarea anumitor criminali.", a relatat Maia Sandu, în cadrul unui briefing de presă.



Potrivit şefului statului, principalul motiv al convocării CSS a fost că mai multe persoane care au comis ilegalități au reușit să fugă din ţară, pentru că au fost lăsate în libertate. Printre cei vizaţi de acte de corupţie la care s-a referit Maia Sandu sunt controversatul om de afaceri, Veaceslav Platon, fostul şef adjunct al IGP Gheorghe Cavcaliuc, dar şi fostul deputat Vladimir Andronache. În opinia ei, aceştia au reuşit să scape de răspundere penală din cauza inacţiunii procurorilor şi că există riscul ca astfel de cazuri să se repete.



"Banii şi proprietăţile care le-au furat aceşti oameni sunt în continuare la dispoziţia lor. Deci aceşti bani sunt consumaţi, aceste averi trec de la o mână în alta şi respectiv devine tot mai dificilă recuperarea acestora.", amenționat șefa statului.



Şeful statului a mai spus că reprezentantul Procuraturii Generale, prezent la şedinţa CSS, a declarat că procurorii nu pot interveni din cauza anumitor proceduri care trebuie respectate. Maia Sandu crede că în legislaţie sunt mai multe lacune care trebuie înlăturate pentru a îmbunătăţi activitatea instituţiilor de drept.



"Am formulat recomandări care ţin de evaluarea riscurilor, de evaluare activităţii procurorilor care se ocupă de dosarele de corupţie mare ca să ne asigurăm că acolo nu există proastă intenţie.", a declarat Maia Sandu, președintele Republicii Moldova.



Am solicitat o reacţie din partea Procuraturii pentru Cauze Speciale şi a Procuraturaturii Generale cu privire la acuzaţiile aduse de Maia Sandu, însă, deocamdată nu am primit niciun răspuns. Şedinţa Consiliului Suprem de Securitate a avut loc în componenţa veche. Şeful statului a precizat că, potrivit legii, unele persoane care şi-au schimbat funcţia între timp pot participa încă o lună şi la şedinţele CSS. Sandu a dat asigurări însă că în scurt timp va fi modificată componenţa Consiliului Suprem de Securitat