Preşedintele Maia Sandu, după consultările cu fracţiunile parlamentare: "Am constatat că nicio formaţiune nu poate să-şi asume guvernarea"

Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a desfăşurat astăzi consultări cu privire la situaţia politică din ţară. Maia Sandu a vorbit cu toate partidele şi i-a întrebat cum văd rezolvarea.

"Am discutat despre problemele cu care se confruntă cetăţenii, am constatat că nicio formaţiune nu îşi asumă deschis că face parte din vreo majoritate şi respectiv să poată să propună un Guvern. Am constatat că toate pledează pentru alegeri anticipate. Unii consideră că acestea trebuie să fie cât mai curând, altele că trebuie un pic mai târizu, dar toate sunt de acord că acest Parlament trebuie dizolvat, iar oamenii să aleagă un Parlament nou care să-i reprezinte."

Totodată Maia Sandu a declarat că cetăţenii Republicii Moldova vor să obţină dreptul de a-şi alege Parlamentul.

În acelaşi timp, Preşedintele Maia Sandu a declarat că având în vedere situaţia politică complicată cu care se confruntă ţara noastră, va veni în scurt timp, în câteva zile, cu calea pe care o vede ea, pentru ca Republica Moldova să iasă din acest impas.