Preşedintele Maia Sandu are un nou consilier. Cine o va consulta în domeniul politicii externe

Preşedintele Maia Sandu a semnat luni un decret privind numirea Cristine Gherasimov în funcţia de consilier prezidenţial în domeniul politicii externe.

Cristina Gherasimov a fost cercetătoare în cadrul Centrului Robert Bosch pentru Europa Centrală şi de Est, Rusia şi Asia Centrală, Consiliul German pentru Afaceri Externe (DGAP). Aceasta a obţinut şi un doctorat în științe politice de la Universitatea Rutgers din New Jersey, a făcut studii şi cercetare în cadrul Institutului European pentru Studii Internaţionale Avansate din Nice, Universitatea din Wroclaw, Universitatea din Mannheim, şi ETH Zurich.

Totodată, Gherasimov a administrat Indicele Anticorupţie în Domeniul Apărării la Transparency International Defense and Security Program (UK) şi a lucrat ca analist in cadrul Programului Rusia şi Eurasia la Royal Institute of International Affairs, Chatham House, în Marea Britanie.

Astfel, Maia Sandu are deja opt consilieri, dintre care şase sunt femei.

CABINETUL PREŞEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA:

Olesea Stamate

Consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul justiției

Veaceslav Negruța

Consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul economic

Ala Nemerenco

Consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul sănătății

Liliana Nicolaescu-Onofrei

Consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul educației și cercetării

Angela Brașoveanu Erizanu

Consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul culturii

Sergiu Tofilat

Consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul energetic

Elena Druță

Consilier al Preşedintelui Republicii Moldova pentru relațiile cu diaspora

Cristina Gherasimov

Consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul politicii externe