Preşedintele Maia Sandu a desfăşurat consultări cu toate fracţiunile şi grupurile politice parlamentare

Preşedintele Maia Sandu a desfăşurat consultări cu fracţiunile şi grupurile politice parlamentare pentru a identifica soluții după demisia Guvernului Chicu. Discuţiile au loc la sediul Preşedinţiei. Prima întrevedere a avut loc cu deputaţii socialişti. La consultări au venit preşedintele fracţiunii, Corneliu Furculiţă, şi deputaţii Petru Burduja şi Radu Mudreac. Oficialii au discutat doar câteva minute, iar la ieșire au anunțat că urmează şi alte consultări." În cazul când dumneaei are o candidatură la premierul Republicii Moldova noi vom analiza această candidatură. Vom vedea programul guvernului şi evident decizia ne va aparţine. Dar reiterez încă o dată poziţia, suntem pentru alegeri anticipate. " Ulterior, Igor Dodon a anunţat pe pagina sa de facebook că a participat la şedinţa de lucru a conducerii Partidului Socialiştilor, la care au fost discutate rezultatele consultărilor. Astfel, echipa PSRM a lansat în mod conştient procedurile juridice necesare, pentru a face posibilă organizarea cât mai rapidă a alegerilor parlamentare anticipate, întrucât actuala componenţă a Parlamentului nu corespunde voinţei exprimate de popor la alegerile din 24 februarie 2019, mai menţionează Dodon. O oră mai târziu la discuţii cu preşedintele Maia Sandu au venit deputaţii fracţiunii PAS."Noi am reiterat poziţia fracţiuni PAS că optăm aşa cum am spus în cadrul campaniei electorale pentru alegeri anticipate. Ţara are nevoie şi oamenii cer şi au cerut şi în campania electorală un alt parlament. Acest parlament s-a compromis. "Ulterior, la Preşedinţie au venit deputaţii Platformei DA. Aceştia spun că îşi doresc alegeri anticipate cât mai repede posibil."Noi nu propunem candidat la prim-ministru şi nu participăm în coaliţii în cadrul acestui parlament. Rămâne la discreția doamnei Sandu să analizeze tot ce am spus noi, toate riscurile şi să vină cu soluţie fie să fie declanşate anticipate imediate, fie alte soluţie."La ora 15:00 s-au întâlnit cu Maia Sandu şi deputaţii democraţi. Din partea fracţiunii PDM a venit preşedintele Dumitru Diacov şi deputaţii Pavel Filip şi Alexandru Jizdan."Propunerea noastră a fost că imediat noi trebuie să avem elaborat un plan anti-criză pe termen scurt cu conţinut din trei puncte: gestionarea crizei pandemice, gestionarea crizei economice şi pregătirea ţării pentru alegeri parlamentare anticipate. "Singurii care au declarat că sunt gata să-şi sume guvernarea au fost deputaţii fracţiunii Partidului "ŞOR". Ei au spus că sunt pregătiţi să înainteze un prim-ministru, dar nu au spus şi numele candidatului."Am informat pe doamna președinte că noi suntem gata să ne asumăm responsabilitatea politică pentru a veni cu profesioniști, cu un guvern responsabil în frunte cu un prim-ministru. Ca să nu lăsăm oamenii fără salarii, pensionarii fără pensii ca să gestionăm criza pandemică şi să organizăm alegeri anticipate."Iar reprezentanții grupului parlamentar PRO MOLDOVA au menționat că alegerile parlamentare anticipate nu garantează un legislativ mai curat."Este nevoie de acel guvern funcțional, chiar dacă va fi instituit şi pentru o perioadă foarte determinată. Intrarea nepregătită în alegeri parlamentare anticipate nu înseamnă nimic altceva decât o pierdere a cursului proeuropean."