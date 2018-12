Preşedintele Macron a decretat stare de urgenţă economică şi socială în Franţa: Salariul minim va creşte cu 100 de euro

Preşedintele francez, Emmanuel Macron, a decretat stare de urgenţă economică şi socială în Franţa. Iniţiativa implică o serie de măsuri menite să crească puterea de cumpărare a francezilor şi să promoveze performanţa angajaţilor.



Printre deciziile care vor fi puse în practică se numără majorarea salariului minim, scutirea de impozit pentru plata orelor suplimentare şi a primelor anuale. În plus, va fi anulată plata contribuţiilor sociale pentru salariile mai mici de 2 mii de euro.



"Salariul minim va creşte cu 100 de euro de la începutul lui 2019, fără ca angajatorul să plătească nimic altceva în plus", a spus Emmanuel Macron, preşedintele Franţei.



Liderul de la Elysee a declarat că nu uită faptul că în ţară s-a acumulat multă indignare, dar că aceasta nu poate fi o scuză pentru violenţe.



"Niciun fel de furie nu justifică atacarea unui poliţist, a unui jandarm, nu justifică distrugerea magazinelor sau a clădirilor publice. Când violenţa se dezlănţuie, libertatea încetează", a spus Emmanuel Macron, preşedintele Franţei.



El a condamnat actele de violenţă din ultimele zile şi a afirmat că ordinea publică şi calmul trebuie să fie restabilite.



În plus, preşedintele a menţionat că pentru a merge înainte, ţara are nevoie de schimbări şi a promis că nimic nu se va întâmpla fără ca oamenii să fie consultaţi. În acest sens, Macron a dat asigurări că va sta de vorbă cu oameni din toate regiunile ţării şi că va revizui modul în care e organizat şi funcţionează statul, fie că e vorba de legislaţia din domeniul fiscal sau de cea referitoare la schimbările climatice.



"Suntem într-un moment istoric pentru ţară. Prin dialog, respect şi angajament vom reuşi. Singura mea grijă sunteţi voi, singura mea luptă e pentru voi, singura noastră luptă e pentru Franţa. Trăiască Republica! Trăiască Franţa"", a spus Emmanuel Macron, preşedintele Franţei.



Discursul şefului statului francez are loc după 4 săptămâni de proteste violente soldate cu mii de arestări şi sute de răniţi atât în rândul manifestanţilor, cât şi al forţelor de ordine.