Președintele Lukashenko a demis guvernul înainte de prezidențiale

Președintele belarus, Alexander Lukaşenko, a semnat miercuri un ordin de demitere a guvernului cu doar două luni înainte de alegerile prezidențiale programate pentru august, a informat televiziunea de stat din Belarus.



Alexander Lukaşenko a organizat consultări cu mai mulți înalți funcționari în timpul zilei pentru a studia componența viitorului guvern, a transmis televiziunea publică.

Lukaşenko a spus că întotdeauna, în ajunul alegerilor prezidenţiale, şeful statului configurează guvernul astfel ca oamenii dacă votează pentru sau contra, să ştie cine le va soluţiona problenele stringente, legate de viaţa lor şi de deyvoltarea socio-economică a statului".

Liderul de la Minsk a precizat că remanierile guvernamentale au început încă acum jumătate de an, când unii miniştrii au plecat, fie din motive de boală, fie la alte posturi cu un volum mai mic de lucru. "Timp de jumătate de an, noi am format un nou guvern, aşa că nu trebuie să ne aşteptăm la o revoluţie, odată cu schimbarea guvernului", a declarat Alexandr Lukaşenko.

Lukaşenko, în vârstă de 65 de ani, aflat la putere din 1994, a anunțat deja că va candida pentru un al șaselea mandat.