Preşedintele Ligii spaniole, Javier Tebas propune crearea unui Trofeu Messi

scrie agerpres.ro. "Poţi să te gândeşti la asta, cred că Messi va fi cel mai bun din istoria fotbalului, dacă nu este deja", a declarat Tebas într-un interviu acordat canalului Goal.Tebas consider că starul argentinian depăşeşte ca valoare alte vedete precum Neymar, deoarece, chiar dacă brazilianul este "un mare jucător", are deja 26 de ani, în timp ce Messi joacă la nivel cel mai înalt nivel încă de la juniori."Messi nu are limite, este totdeauna la un nivel maxim, maxim, maxim şi nu scade niciodată. Ar fi o idee bună crearea, în viitor, a unui trofeu dedicat celui mai bun jucător al sezonului, care să poarte numele lui Messi", a mai spus preşedintele Ligii spaniole.Javier Tebas a subliniat că există în prezent un premiu pentru cel mai bun marcator, premiul Zarra, însă ar trebui să existe unul şi pentru cel mai valoros fotbalist din Primera Division.Lionel Messi (31 ani) a marcat 575 de goluri în 681 de meciuri disputate pentru FC Barcelona, singurul club la care a evoluat de la începutul carierei sale.