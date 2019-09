Preşedintele iranian nu are prevăzută o întrevedere cu Trump la Adunarea Generală a ONU

''Noi nu am prevăzut această întâlnire şi nu cred că acest gen de lucruri vor avea loc la New York'', unde marţi se deschide a 74-a sesiune anuală a Adunării Generale a Naţiunilor Unite, a declarat Abbas Moussavi pentru postul public de televiziune iranian.''Aşa cum am spus deja, dacă americanii reintegrează JCPOA (acronimul acordului internaţional semnat de marile puteri şi Iran în 2015) şi pun capăt terorismului lor economic, ei pot reintegra comisia comună şi pot discuta cu Iranul'', a adăugat oficialul iranian.Pe fondul sporirii tensiunilor între Washington şi Teheran, Casa Albă a declarat recent că Trump nu exclude posibilitatea unei întâlniri cu Rouhani, dând asigurări că preşedintele american ''va reflecta'' asupra acestei chestiuni, scrie agerpres.ro Aceste declaraţii intervin după un atac cu drone contra a două obiective petroliere în Arabia Saudită, revendicat de rebelii houthi, ce sunt susţinuţi de Teheran.SUA au atribuit responsabilitatea pentru atac Iranului, pe care l-au acuzat că au organizat un atac ''fără precedent contra aprovizionării energetice mondiale'', acuzaţii respinse de Teheran.În cursul săptămânii trecute, Donald Trump afirmase că Iranul doreşte o întâlnire cu SUA, alimentând astfel şi mai mult speculaţiile privind o posibilă întrevedere tete-a-tete cu omologul iranian Hassan Rohani în marja Adunării Generale a ONU.