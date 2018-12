Preşedintele Huawei a respins marţi orice legătură cu serviciile de informaţii ale Beijingului

Preşedintele gigantului chinez Huawei a respins marţi orice legătură cu serviciile de informaţii ale Beijingului, într-un moment în care furnizorul de echipamente telecom se confruntă cu un val de respingeri ale echipamentelor sale 5G în Occident, scrie agerpres.ro.



"Nu există nicio dovadă că Huawei ameninţă securitatea naţională a vreunei ţări", a declarat Ken Hu, în timpul unei conferinţe de presă organizate la sediul grupului în Shenzhen, sudul Chinei.

Compania traversează un an 2018 dificil. SUA, îngrijorate de avansul chinez în sectorul tehnologic, încearcă să-i facă pe aliaţii lor să se răzgândească să mai folosească echipamentele grupului chinez şi au obţinut din partea Canadei arestarea directoarei financiare a companiei.



Huawei s-a confruntat în ultimele luni cu respingeri ale echipamentelor sale în SUA, Australia, Noua Zeelandă, Marea Britanie, Franţa şi Germania. La această listă s-a adăugat luni Republica Cehă, a cărei Agenţie pentru securitatea informaţiei şi securitate cibernetică a apreciat că programele software şi materialul grupului chinez constituie o ameninţare la securitatea naţională.



Viitoarele reţele 5G sunt menite să devină motoare pentru tranziţia la digital a economiilor, vehicule autonome cu inteligenţă artificială, domenii în care Beijingul are ambiţia să devină numărul unu mondial.



În faţa îngrijorărilor Occidentului în materie de spionaj, Huawei a decis marţi să-şi deschidă laboratoarele de cercetare pentru jurnalişti şi să organizeze o conferinţă de presă. Potrivit preşedintelui grupului, Ken Hu, clienţii grupului continuă să aibă încredere în acesta, în pofida a ceea ce el apreciază a fi o campanie de denigrare a companiei. "A interzice un anumit grup nu poate rezolva problemele de securitate cibernetică", a apreciat el.



Huawei încearcă de peste un an să convingă că nu are legături cu Beijingul şi aminteşte că întreprinderea aparţine în proporţie de 100% salariaţilor săi, nu statului sau armatei chineze.



Pentru a-i asigura pe operatori, grupul le-a dat inclusiv acces la echipamentele sale din laboratoare dedicate, unde ei pot să le demonteze total şi să aibă acces la codul lor sursă.



Cu toate acestea, Ken Hu nu a dorit să comenteze arestarea, la începutul lui decembrie, în Canada, a directoarei sale financiare Meng Wanzhou. Justiţia americană o suspectează de complicitate la fraudă pentru evitarea sancţiunilor americane împotriva Iranului.