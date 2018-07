Preşedintele Federaţiei uruguayene de fotbal a demisionat cu o zi înainte de alegeri

Preşedintele Federaţiei uruguayene de fotbal (AUF), Wilmar Valdez, a demisionat luni, în timp ce era cotat ca favorit pentru un nou mandat la alegerile prevăzute pentru marţi, pe fondul unor înregistrări compromiţătoare, scrie agerpres.ro.

Această demisie, neaşteptată, intervine la puţin timp după difuzarea unor înregistrări care îl pun în dificultate pe Valdez. Dacă conţinutul acestor înregistrări nu este încă cunoscut, presa de specialitate face referire la remarci vizând conducători sportivi, un membru al guvernului, ziarişti sportivi şi suporteri.



"În urmă cu cinci zile, am ascultat nişte înregistrări uşor compromiţătoare pentru imaginea lui Wilmar (Valdez), cu care am întreţinut o excelentă relaţie", a declarat unul din rivalii săi, Arturo Del Campo, pentru presa locală.



"Această decizie are la bază motive strict familiale şi personale, care nu au nimic de a face cu contextul alegerilor", a afirmat, la rândul său, fostul conducător al federaţiei într-un comunicat dat publicităţii de AUF.



"Vreau să dezmint ferm că aş fi obiectul vreunei presiuni, ameninţări sau şantaj pentru a mă determina să iau această decizie", a spus Valdez.



În afara lui Arturo Del Campo, un om de afaceri din sectorul agricol, celălalt pretendent la postul de preşedinte al AUF este Eduardo Abulafia, antreprenor prezentat de presa locală ca un apropiat al agentului de jucători controversat Francisco Casal.



Fost jucător al echipelor Atletico Madrid şi Vasco de Gama (Brazilia), Casal, devenit agent la începutul anilor 2000, reprezintă majoritatea fotbaliştilor uruguayeni şi deţine drepturile de transmisie pentru meciurile de fotbal din Uruguay până în anul 2025.



Selecţionata Uruguayului a ajuns până în sferturile de finală ale Cupei Mondiale din Rusia, fază în care a fost eliminată de Franţa (2-0), noua campioană mondială.